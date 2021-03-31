Son dakika: Sergen Yalçın 'istemiyoruz' dedi MHK atadı! Tam 2.5 sene sonra Galatasaray maçında...

Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.