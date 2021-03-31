Son dakika: Sergen Yalçın 'istemiyoruz' dedi MHK atadı! Tam 2.5 sene sonra Galatasaray maçında...

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden haftanın hakemlerini açıkladı. Son dakika bilgisine göre Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yöneteceği bildirildi. Bu karar Beşiktaş cephesinden tepkiyle karşılandı. Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maç sonunda Sergen Yalçın, hakemin rakiplerini oyunda tutmak için elinden geleni yaptığını iddia etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: MHK'DEN DİKKAT ÇEKEN HALİL UMUT MELER ATAMASI!
Şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Beşiktaş, Pazar akşamı Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Corona virüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın bir daha maçlarına verilmemesini istediği Halil Umut Meler bu mücadelenin hakemi olacak...
Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti.
Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.
Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan, Hatayspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Denizlispor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Öte yandan Fırat Aydınus da tam 2.5 sene sonra Galatasaray maçında görev alacak! Deneyimli hakem Kasım 2018'deki Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra ilk kez sarı kırmızılıların maçında görev alacak.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
3 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker
16.00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 A.Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
4 NİSAN PAZAR
13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 A.Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler
5 NİSAN PAZARTESİ
19.00 Fenerbahçe - Denizlispor: Cüneyt Çakır