Yine aynı son!

Türkiye, Letonya ile üst üste 5. maçında da berabere kalırken, liderliği korumamız teselli olduKupası Elemeleri'ne fırtına gibi başlayan millilerimiz, denizi geçti ancak derede boğuldu. Ay- Yıldızlı ekibimiz, maça 2. dakikada Kenan'ın ayağından bulduğu golle resmen 1-0 önde başlamış gibi oldu. Üst üste defalarca rakip kaleyi yokladığımız, gol aradığımız bölümde farkı ikiye çıkaran millilerimizin sevinci kısa sürdü. Letonya'nın bulduğu golle birlikte devreye 2-1'lik skorla girildi.yarıda da fırsat kovalayan Milli Takım, Burak'ın penaltısıyla farkı ikiye çıkarsa da bir türlü maçı koparamadı. Letonya iki kez duran toplar sonrası gol buldu ve beraberliği yakaladı. Kalan bölümde iyi kapanan rakip oyuncular, uzun toplar ve hava toplarında boy avantajını kullanarak takımımızı geri çevirmeyi başardı.ve Norveç maçlarını taçlandırmak için çıktığımız Letonya karşılaşmasında tarihin cilvesi olarak bir kez daha rakibimizi mağlup etme şansı elde edemedik. 3 maç sonunda 7 puanla grubun lideri olan millilerimizin, zayıf noktaları konusunda alacağı dersleri olduğu da ortaya çıktı...Dün akşam alınan beraberliğe rağmen sahanın en iyileri arasında yer alan Mert Müldür, kaybedilen 2 puana isyan etti. 21 yaşındaki futbolcu, "Adamlar, uzun top ve kornerden başka bir şey yapmadılar. Sadece mücadele ettiler. Yediğimiz üçüncü gol çok basitti. Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, Letonya ile berabere kal. Diyecek laf bulamıyorum" dedi.G Grubu'nda oynanan diğer maçlarda Norveç deplasmanda Karadağ'ı 1-0 yenince A Milli Futbol Takımımız, liderlik koltuğunda kaldı. Karşılaşmanın tek golünü Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth kaydetti. Hollanda ise grubun en zayıf takımı olan Cebelitarık'ı Berghuis, De Jonk, Depay (2), Wijnaldum, Malen ve Van de Beek'in golleriyle 7-0 mağlup etti.Letonya maçının 2. dakikasında fileleri havalandıran Kenan Karaman, 5 Mart 2014'ten bu yana Milli Takım'ın attığı en erken golü kaydeden isim oldu. Bundan 7 yıl önce Ankara 19 Mayıs Stadı'nda İsveç'le oynayıp 2-1 kazandığımız özel maçta Mevlüt Erdinç yine 2. dakikada ağları sarsmıştı.A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıklar ve Koronavirüs vakaları nedeniyle 8 futbolcu kadroda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, Norveç ile oynanan maçın 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Deneyimli hoca, Kaan Ayhan'ın yerine Ozan Kabak'a, Umut Meraş'ın yerine ise Caner Erkin'e 11'de görev verdi. Umut, 66'da oyuna dahil oldu.