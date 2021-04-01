Abdullah Avcı: "Kazanma alışkanlığı üzerinde çalışıyoruz"

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Altyapıyla ilgili hem kendisinin hem yönetim kurulu üyelerinin çalışmalar yaptığını kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Özellikle, Özkan (Sümer) hocanın adının verildiği yerdeki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, oradaki yerleşim, teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha iyi yapabiliriz, bunları konuştuk. Bugün ve geçen hafta Akademi'ye gittik. Orayı önümüzdeki sene itibarıyla hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreç böyle geçti. Bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı, oyunu geliştirerek kazanma duygusunun devam etmesi bütün arzumuz. Onun üzerinde de çalışıyoruz."