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Giriş Tarihi: 1.4.2021

Atara atar gidere gider kartal’a Umut Meler!

Atara atar gidere gider kartal’a Umut Meler!

’ın, 1-1 biten F.Bahçe derbisinin ardından “Bir daha bu arkadaşı bizim maçlarımızda istemiyoruz” dediği hakem , üst üste ikinci kez siyah-beyazlıların müsabakasına verildi

EŞİ BENZERİ OLMAYAN UYGULAMA
Merkez Hakem Kurulu (MHK), futbol tarihinde eşine pek az rastlanır bir uygulamaya imza atarak, Halil Umut Meler'i üst üste ikinci kez Beşiktaş'ın maçında görevlendirdi. Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Meler'in yönetimini eleştirmiş ve "Bu arkadaşı bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÜZERİNDEN HENÜZ 10 GÜN GEÇTİ
Ancak MHK, bu sözlerin üzerinden henüz 10 gün geçmiş olmasına rağmen siyah-beyazlı kulüp ve Sergen Yalçın'a adeta "Hodri meydan" diyerek Halil Umut Meler'i, Beşiktaş'ın pazar günü dış sahada oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi olarak tayin etti. Bu ilginç atama, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yaratırken büyük tepki çekti.

'ÖNÜMÜZÜ KESME ÇABASI TESCİLLENDİ'
MHK'nın Halil Umut Meler ataması, sosyal medyada günün konusu oldu. İşte Beşiktaşlı taraftarların yorumları:
Beşiktaş'ı durdurmak için 'Umut' besliyorlar.
Lig sonuna kadar Meler'i verseniz bile 'Şampiyon Beşiktaş' yazdıracağız.
Beşiktaş'ın önünü kesme, kaos çıkarma çabası şu saat itibarıyla tescillidir.
Rakip kaleyi minyatür yapsanız bile bu sene İstanbul siyah-beyaz olacak.
Eski futbolcularınızla, hakemlerinizle, topunuz, tüfeğinizle gelin. Bizi her defasında daha fazla kenetlendiriyorsunuz. Son ana, son düdüğe kadar savaşıp şampiyon olacağız.
Korku imparatorluğunu yıkacağız, o kupayı da alacağız.

BEŞİKTAŞ'A TERS GELİYOR
Halil Umut Meler, bu sezon orta hakem olarak 16 lig maçında görev yaptı. Beşiktaş, Meler'in yönettiği 4 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi (Erzurum: 4-0). İkisinde berabere kalırken (Antalya: 1-1, F.Bahçe: 1-1) ve 1 kez de yenildi (Trabzon: 1-2). 34 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın deplasman maçına atandı.

BEŞİKTAŞ'TAN MHK'YE: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ
BEŞİKTAŞ Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i üst üste 2. kez maçlarına atamasının ardından, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Bu hakem görevlendirmesinin sebebiyle ilgili bir bilgilendirme talep eden siyah-beyazlılar, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

SORU CEVAP

AHMET ÇAKAR
Aynı rezilliği bana da yaptılar
Halil Umut Meler ataması için ne düşünüyorsunuz? Türk futbol tarihinde Serdar Tatlı'nın yaptığı olayı, bu rezilliği, aklı sıra gideri; tam 35 yıl önce bana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1989 yılında art arda Trabzonspor'un iki maçına beni atadılar. Önce Trabzon'da Trabzonspor-Sarıyer, ardından da İstanbul'da Galatasaray- Trabzonspor maçlarını yönettim. O gün bugündür böylesine rezillik yaşanmadı. O günler çok gençtim, anlayamamıştım. Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, Sergen Yalçın, "Halil Umut Meler'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nin görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz!

AYDINUS 2.5 YIL SONRA G.SARAY'A KALKAVAN 1.5 YIL SONRA TRABZON'A
MHK sadece Beşiktaş'a değil, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına da sürpriz hakem atamaları yaptı. Hatayspor- Galatasaray karşılaşmasını Fırat Aydınus, Sivasspor- Trabzonspor maçını da Mete Kalkavan yönetecek. Aydınus, en son 2 Kasım 2018'de G.Saray'ın evinde F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldığı lig maçında görev yapmıştı. Kalkavan ise en son 15 Eylül 2019'da Trabzon'da 2-2 biten mücadelede bordomavililerin maçında düdük çalmıştı.

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Atara atar gidere gider kartal’a Umut Meler!
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