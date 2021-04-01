Atara atar gidere gider kartal’a Umut Meler!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), futbol tarihinde eşine pek az rastlanır bir uygulamaya imza atarak, Halil Umut Meler'i üst üste ikinci kez Beşiktaş'ın maçında görevlendirdi. Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin ardından Meler'in yönetimini eleştirmiş veifadelerini kullanmıştı.Ancak MHK, bu sözlerin üzerinden henüz 10 gün geçmiş olmasına rağmen siyah-beyazlı kulüp ve Sergen Yalçın'a adetadiyerek Halil Umut Meler'i, Beşiktaş'ın pazar günü dış sahada oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi olarak tayin etti. Bu ilginç atama, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yaratırken büyük tepki çekti.MHK'nın Halil Umut Meler ataması, sosyal medyada günün konusu oldu. İşte Beşiktaşlı taraftarların yorumları:Beşiktaş'ı durdurmak için 'Umut' besliyorlar.Lig sonuna kadar Meler'i verseniz bile 'Şampiyon Beşiktaş' yazdıracağız.Beşiktaş'ın önünü kesme, kaos çıkarma çabası şu saat itibarıyla tescillidir.Rakip kaleyi minyatür yapsanız bile bu sene İstanbul siyah-beyaz olacak.Eski futbolcularınızla, hakemlerinizle, topunuz, tüfeğinizle gelin. Bizi her defasında daha fazla kenetlendiriyorsunuz. Son ana, son düdüğe kadar savaşıp şampiyon olacağız.Korku imparatorluğunu yıkacağız, o kupayı da alacağız.Halil Umut Meler, bu sezon orta hakem olarak 16 lig maçında görev yaptı. Beşiktaş, Meler'in yönettiği 4 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi (Erzurum: 4-0). İkisinde berabere kalırken (Antalya: 1-1, F.Bahçe: 1-1) ve 1 kez de yenildi (Trabzon: 1-2). 34 yaşındaki hakem, bu sezon ilk kez Beşiktaş'ın deplasman maçına atandı.BEŞİKTAŞ Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i üst üste 2. kez maçlarına atamasının ardından, resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Bu hakem görevlendirmesinin sebebiyle ilgili bir bilgilendirme talep eden siyah-beyazlılar, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem demerak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.Türk futbol tarihinde SerdarTatlı'nın yaptığı olayı, bu rezilliği,aklı sıra gideri; tam 35 yıl öncebana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam,1989 yılında art ardaTrabzonspor'un iki maçına beniatadılar.O gün bugündür böylesinerezillik yaşanmadı. O günlerçok gençtim, anlayamamıştım.Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor.Neymiş, Sergen Yalçın, "HalilUmut Meler'i bir daha maçlarımızdagörmek istemiyoruz" çıkışınıyaptı diye, bu hafta oynanacakmaça Meler'i atadı. Bu gider yapmakmı, yoksa tersten kolpa mı,onu hafta sonu göreceğiz.80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuzancak bana hayattayediremezsiniz!MHK sadece Beşiktaş'a değil, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına da sürpriz hakem atamaları yaptı. Hatayspor- Galatasaray karşılaşmasını Fırat Aydınus, Sivasspor- Trabzonspor maçını da Mete Kalkavan yönetecek.Kalkavan ise en son 15 Eylül 2019'da Trabzon'da 2-2 biten mücadelede bordomavililerin maçında düdük çalmıştı.