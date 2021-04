Bu ay-yıldız Avrupa’da parlar

Genç ve yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Birlikte başaracaklarına inanırlarsa Avrupa Şampiyonası'ndan da keyifli haberleri yazarızBiz bu gruptan lider çıkacağız. Ayrıca eğrisi doğrusuna gelirse hazirandaki EURO 2020'de büyük işler başarabilecek bir kapasiteye sahibizBüyük gelişim kaydettik. Yetenekli ayaklarımız var ve taktik anlayışımız üst seviyede. Motive olmuş bir Türkiye etkili olacaktır. İyi sonuçlar bizi bekliyorFutbol dünyanın en cilveli, enfırıldak sporudur. Balık elimde dersin, mangalı yakarsınbalık düşüverir. Bunun en güzel örneği, Türkiye-Letonyamaçı. Aslında göklerden biri bize deseydi ki, "Hollanda,Norveç ve Letonya maçlarından toplam 7 puan alacaksınız..."ayıla bayıla kabul ederdik ki zaten öyle oldu.Sebebi neolursa olsun bu işi fazla büyütmeye gerek yok. Dünyadaartık öyle çantada keklik takım yok. Oynamadan, koşmadankazanamazsınız. Letonya da bunlardan biriydi.Hâlâ grup birinciliği için enbüyük favori biziz. Kolay değil, Hollanda ve Norveç'iyendik. Özellikle Norveç ile oynayacağımız iç saha maçıaylar sonra seyircili oynanacak.Güneş'in hataları olsa da o bunlardandersini çıkartır. Enseyi karartacak bir şey yok. Bizbu gruptan lider çıkacağız, artı ilave ediyorum,eğrisi doğrusuna gelirse haziran ayındakiAvrupa Futbol Şampiyonası'nda büyükişler başarabilecek bir kapasiteye sahibiz.Çok gençve yetenekli bir jenerasyon yakaladık.Avrupa Şampiyonası'na direkt giderkende bu çocuklar vardı, Uluslar Ligi'ndeküme düşerken de.Lejyoner oyuncularımız farklı dünyayıkeşfettiler ve Süper Lig'den gelenlere de yeni bir vizyonyarattılar. Hollanda ve Norveç galibiyetleri, bununeseri. Disiplinli olduklarında, birbirleri için mücadeleettiklerinde yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar. Letonyaberaberliği bunlardan vazgeçtiklerinde neler yaşayacaklarınıanladıkları güzel bir ders oldu.Bu sonuçlar AvrupaŞampiyonası'nda daha güvenli olmalarını sağlayacak. Çoknet bir teste çıkıyorlar. Dünya yıldızlarıyla boy ölçüşecekler.3 maç, 7 puan güzel bir başarı hikâyesi. Hele bunun içine iki tane etkili rakibinizi yendiğinizi de koyarsak fotoğraf çok güzel görünüyor. Ama bu güzel fotoğrafa baktığımızda içimizi burkan ve ekşimsi bir tat bırakan Letonya beraberliği de biraz canımızı sıkıyor. Böyle olmamasını tabii ki çok isterdik.Ama işin her zaman futbolda bütününe ve sonuca bakmak daha doğru neticeler yaratır. 3 maçı grup lideri olarak bitirmiş olmak bize daha doğru bir hikâye anlatıyor. İyi bir Milli Takımımız var. Büyük bir gelişim kaydettik. Bireysel anlamda yetenekli oyuncularımız var. Taktik anlayışımız üst seviyeye çıktı ve en önemlisi de takım birlikteliğini yakaladık. Bunlar çok önemli aşamalar.İlk iki maçtaki doğru oyun stratejisi ve taktik disiplin EURO 2020 elemelerindeki Fransa maçından bu yana en üst seviye oyundu. Aynı taktiği bize uygulayan Letonya karşısında iki kez öne geçip 2 puanı yakarken sakatlıklar ve Kovid yüzünden daralan kadronun bedelini ödedik.Milli Takım beklentilerimin üzerine çıktı. İyi bir turnuva oynayabilmemiz için eksiksiz ve sezon sonunun yoğun trafiğinden az da olsa dinlenerek çıkmış, zinde bir ekiple Roma'ya gitmeliyiz.Senelerdir bu tip maçlarda yaşadığımız kayıplar yüzünden önemli şeyler kaybediyoruz. Letonya bize playoff'ta çıktığı zaman herkes 'Köy takımı' dedi. Sonuçta play-off'ta elendik. Ondan sonra iki maçta da yine yenemedik. Son maçta da aynı şey oldu. Ben bu konuyu zaman zaman gündeme getiriyorum ve şu örneği veriyorum; 2008 elemelerinde gruptan iki takım direkt şampiyonaya gidecekti. En ciddi rakibimiz Yunanistan'dı. İlk 3 maçı kazandık. Sonra Atina'da Yunanistan'ı 4-1 yendik. Herkes 'iş bitti' dedi. Ama sonra zayıf rakipler dahil toplam 12 puan kaybederek işimiz Norveç maçındaki deplasman galibiyetine kaldı. Onu kazanarak finallere gittik.Letonya bize büyük sıkıntı yaratıyor.Şu anda direkt iki rakibimizi yendiğimiz için yine bir avantajımız var ama her türlü olumsuz neticeleri de göz önüne alırsak, Letonya'yı yenseydik grup ikinciliğini cebe koymuş olacaktık. Avrupa Şampiyonası'nda da bizim takım için şunu söylememiz lazım; her şey olumlu da olabilir olumsuz da. Tabii Hollanda ve Norveç gibi takımlar karşısında verdiğimiz mücadele çok önemli.İşte grubumuzdaki en zayıf halka görünen Galler, Çekya'yı yendi.Ozan Tufan, Burak, Çağlar,Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf'u beğendim. KezaOkay ve Kenan'ı da görünmeyen kahramanlarolarak ilave edebiliriz. Mert de önplana çıktı. Aslında Merih, Cengiz veCenk sorunları olmadan takımın içindekalabilselerdi, son maç farklı olurdu.4 golüyleBurak, 2 gol-3 asist ile Hakan Çalhanoğlu,çalışkanlığıyla Kenan Karaman ve ilk ikimaçta Okay ve Letonya maçında Mert Müldür çok iyiydi.Ozan Kabak'ı yeterli görmedim. Sol bekte ise ideal 11'instandardının altında kaldığımız bir gerçek.Burak ve Ozan Tufan ön planaçıktılar. Ben bilhassa Norveç maçında Umut Meraş'ı çokbeğenmiştim. Artımız; güçlü rakiplere karşı geneloyun stratejimiz 90 dakikalar içinde belli sürelersıkıntılar yaşasak da işledi. Zaten bu maçlariçin ilk iki maçtaki en olumsuz görüntülerimizHollanda karşısında 3-0'dan sonra Burak'ıngolüne kadar yaşadığımız ciddi sıkıntılar.Letonya maçında da çok kolay gol yememiz.Bilhassa hava toplarındaki rahatsızlığımızgündeme geldi. Letonya maçında attığımız 3.golden sonra yorgunluğu da göz önüne alıp ilkiki maçtaki taktiğe dönmeliydik.Merih'in eksikliğini hissettik.'Türk Duvarı'nı Çağlar, tek başına yapmaya çalıştı.Burak iyi bir kaptanolarak takımı doğru yönetti.Fransa'da çok iyi işler yapıyor.Bu maçlara da yansımasını bekledim. Cengiz Ünder'in yokluğundailk 11 şansı da yakaladı ve bir gelişim periyodundaolduğunu gösterdi. Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'sızda orta sahanın olmayacağını gördük. Kabul edelim, ikigalibiyetimizde en önemli faktör takım savunmamızdı.Topun bize geçtiği Letonya karşılaşmasında ise oyunu oyalayacakpas trafiğini yapmadık.Duygusal bir ülkeyiz. Robotikdeğiliz. Zaten bu yüzden okyanusları geçip derelerdeboğuluyoruz. Ama böylesi daha güzel. Mesela Almanya,asla kolay takımlara kaybetmez. Pek tabii ki istisnalarıvardır ama Almanlar'ın mantalitesiyle bizim mantalitemizarasında duygusallık ve romantizm yönündebüyük farklılıklar var.