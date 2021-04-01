Bu ay-yıldız Avrupa’da parlar

Sabah Spor yazarları, 3 maçta 7 puan toplayan A Milli Takım’ı mercek altına aldı
GÜRCAN BİLGİÇ
Genç ve yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Birlikte başaracaklarına inanırlarsa Avrupa Şampiyonası'ndan da keyifli haberleri yazarız
AHMET ÇAKAR
Biz bu gruptan lider çıkacağız. Ayrıca eğrisi doğrusuna gelirse hazirandaki EURO 2020'de büyük işler başarabilecek bir kapasiteye sahibiz
ALİ GÜLTİKEN
Büyük gelişim kaydettik. Yetenekli ayaklarımız var ve taktik anlayışımız üst seviyede. Motive olmuş bir Türkiye etkili olacaktır. İyi sonuçlar bizi bekliyor
SORU: Milli Takım, Hollanda ve Norveç'iyenerek Avrupa'da büyük sükse yaptı.Arkasından Letonya ile berabere kaldık. Bu izlediğiniztakım için yorumunuz nedir? AvrupaFutbol Şampiyonası'nda neler yapabiliriz?
AHMET ÇAKAR: Futbol dünyanın en cilveli, enfırıldak sporudur. Balık elimde dersin, mangalı yakarsınbalık düşüverir. Bunun en güzel örneği, Türkiye-Letonyamaçı. Aslında göklerden biri bize deseydi ki, "Hollanda,Norveç ve Letonya maçlarından toplam 7 puan alacaksınız..."ayıla bayıla kabul ederdik ki zaten öyle oldu. Bunaister iş kazası deyin, ister rehavet deyin. Sebebi neolursa olsun bu işi fazla büyütmeye gerek yok. Dünyadaartık öyle çantada keklik takım yok. Oynamadan, koşmadankazanamazsınız. Letonya da bunlardan biriydi.Bazı değişiklikler yanlış, rehavet var ve maçmaalesef 3-1'den 3-3'e geldi. Önemli olan bu türişlerden ders çıkarmak. Hâlâ grup birinciliği için enbüyük favori biziz. Kolay değil, Hollanda ve Norveç'iyendik. Özellikle Norveç ile oynayacağımız iç saha maçıaylar sonra seyircili oynanacak. Ama maalesef bazıŞenol Güneş düşmanları olayı onun üstüne yıkmayaçalışıyorlar. Güneş'in hataları olsa da o bunlardandersini çıkartır. Enseyi karartacak bir şey yok. Bizbu gruptan lider çıkacağız, artı ilave ediyorum,eğrisi doğrusuna gelirse haziran ayındakiAvrupa Futbol Şampiyonası'nda büyükişler başarabilecek bir kapasiteye sahibiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Çok gençve yetenekli bir jenerasyon yakaladık.Avrupa Şampiyonası'na direkt giderkende bu çocuklar vardı, Uluslar Ligi'ndeküme düşerken de. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar,sahip çıkıyorlar, kenar yönetimesaygılılar ve her şeyden önemlisihedefleri var. Lejyoner oyuncularımız farklı dünyayıkeşfettiler ve Süper Lig'den gelenlere de yeni bir vizyonyarattılar. Hollanda ve Norveç galibiyetleri, bununeseri. Disiplinli olduklarında, birbirleri için mücadeleettiklerinde yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar. Letonyaberaberliği bunlardan vazgeçtiklerinde neler yaşayacaklarınıanladıkları güzel bir ders oldu. 2 farklı öne geçipmaçı berabere bitirmek başarısızlık. Ama buçocuklar Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin keyfiniyaşamayı da hak ediyorlar. Bu sonuçlar AvrupaŞampiyonası'nda daha güvenli olmalarını sağlayacak. Çoknet bir teste çıkıyorlar. Dünya yıldızlarıyla boy ölçüşecekler.Birlikte başaracaklarına inanırlarsa oradan dakeyifli haberlerini yazarız, konuşuruz.
LETONYA MAÇI İÇİMİZİ BURKTU
ALİ GÜLTİKEN: 3 maç, 7 puan güzel bir başarı hikâyesi. Hele bunun içine iki tane etkili rakibinizi yendiğinizi de koyarsak fotoğraf çok güzel görünüyor. Ama bu güzel fotoğrafa baktığımızda içimizi burkan ve ekşimsi bir tat bırakan Letonya beraberliği de biraz canımızı sıkıyor. Böyle olmamasını tabii ki çok isterdik. Heleiki farkı yakaladıktan sonra kazandığınızı düşündüğünüzbir noktada bunu elinizdenkaçırmak daha da üzücü. Ama işin her zaman futbolda bütününe ve sonuca bakmak daha doğru neticeler yaratır. 3 maçı grup lideri olarak bitirmiş olmak bize daha doğru bir hikâye anlatıyor. İyi bir Milli Takımımız var. Büyük bir gelişim kaydettik. Bireysel anlamda yetenekli oyuncularımız var. Taktik anlayışımız üst seviyeye çıktı ve en önemlisi de takım birlikteliğini yakaladık. Bunlar çok önemli aşamalar. Motive olmuş bir Türk MilliTakımı'nın çok etkili olacağınıdüşünüyorum. İyi sonuçlarbizi bekliyor.
ZİNDE BİR EKİPLE ROMA'YA GİTMELİYİZ
BÜLENT TİMURLENK: İlk iki maçtaki doğru oyun stratejisi ve taktik disiplin EURO 2020 elemelerindeki Fransa maçından bu yana en üst seviye oyundu. Aynı taktiği bize uygulayan Letonya karşısında iki kez öne geçip 2 puanı yakarken sakatlıklar ve Kovid yüzünden daralan kadronun bedelini ödedik. Özellikle Norveçmaçındaki oyun, İtalya karşılaşmasıiçin referans olacak. Milli Takım beklentilerimin üzerine çıktı. İyi bir turnuva oynayabilmemiz için eksiksiz ve sezon sonunun yoğun trafiğinden az da olsa dinlenerek çıkmış, zinde bir ekiple Roma'ya gitmeliyiz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Senelerdir bu tip maçlarda yaşadığımız kayıplar yüzünden önemli şeyler kaybediyoruz. Letonya bize playoff'ta çıktığı zaman herkes 'Köy takımı' dedi. Sonuçta play-off'ta elendik. Ondan sonra iki maçta da yine yenemedik. Son maçta da aynı şey oldu. Ben bu konuyu zaman zaman gündeme getiriyorum ve şu örneği veriyorum; 2008 elemelerinde gruptan iki takım direkt şampiyonaya gidecekti. En ciddi rakibimiz Yunanistan'dı. İlk 3 maçı kazandık. Sonra Atina'da Yunanistan'ı 4-1 yendik. Herkes 'iş bitti' dedi. Ama sonra zayıf rakipler dahil toplam 12 puan kaybederek işimiz Norveç maçındaki deplasman galibiyetine kaldı. Onu kazanarak finallere gittik. Ben bazışeylerde şans tutmamasını da her zamangöz önüne alan bir yorumcuyum. Letonya bize büyük sıkıntı yaratıyor.
MÜCADELEMİZ ÖNEMLİYDİ
Şu anda direkt iki rakibimizi yendiğimiz için yine bir avantajımız var ama her türlü olumsuz neticeleri de göz önüne alırsak, Letonya'yı yenseydik grup ikinciliğini cebe koymuş olacaktık. Avrupa Şampiyonası'nda da bizim takım için şunu söylememiz lazım; her şey olumlu da olabilir olumsuz da. Tabii Hollanda ve Norveç gibi takımlar karşısında verdiğimiz mücadele çok önemli. Ama unutmamak lazımki her rakip tehlikeli. İşte grubumuzdaki en zayıf halka görünen Galler, Çekya'yı yendi.
MERİH'İ ARADIK, ONUNLA 'TÜRK DUVARI' TAMAMLANIR
SORU: En çok hangi futbolcuları beğendiniz?Eksilerimiz ve artılarımız neler? ALİ GÜLTİKEN: Ozan Tufan, Burak, Çağlar,Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf'u beğendim. KezaOkay ve Kenan'ı da görünmeyen kahramanlarolarak ilave edebiliriz. Mert de önplana çıktı. Aslında Merih, Cengiz veCenk sorunları olmadan takımın içindekalabilselerdi, son maç farklı olurdu.Bunların da katılımıyla hemAvrupa Şampiyonası'nda hemDünya Kupası grup elemelerindedaha güçlü olacağız.
BÜLENT TİMURLENK: 4 golüyleBurak, 2 gol-3 asist ile Hakan Çalhanoğlu,çalışkanlığıyla Kenan Karaman ve ilk ikimaçta Okay ve Letonya maçında Mert Müldür çok iyiydi.Defansın Zeki ve Merih Demiral'a ihtiyacı var.Ozan Kabak'ı yeterli görmedim. Sol bekte ise ideal 11'instandardının altında kaldığımız bir gerçek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Burak ve Ozan Tufan ön planaçıktılar. Ben bilhassa Norveç maçında Umut Meraş'ı çokbeğenmiştim. Artımız; güçlü rakiplere karşı geneloyun stratejimiz 90 dakikalar içinde belli sürelersıkıntılar yaşasak da işledi. Zaten bu maçlariçin ilk iki maçtaki en olumsuz görüntülerimizHollanda karşısında 3-0'dan sonra Burak'ıngolüne kadar yaşadığımız ciddi sıkıntılar.Letonya maçında da çok kolay gol yememiz.Bilhassa hava toplarındaki rahatsızlığımızgündeme geldi. Letonya maçında attığımız 3.golden sonra yorgunluğu da göz önüne alıp ilkiki maçtaki taktiğe dönmeliydik.
GÜRCAN BİLGİÇ: Merih'in eksikliğini hissettik.'Türk Duvarı'nı Çağlar, tek başına yapmaya çalıştı.Ama özellikle duran toplarda Hollanda ve Norveçkarşısında da rakibe vurdurduk. Burak iyi bir kaptanolarak takımı doğru yönetti. Ama benim gözüm YusufYazıcı'nın üstündeydi. Fransa'da çok iyi işler yapıyor.Bu maçlara da yansımasını bekledim. Cengiz Ünder'in yokluğundailk 11 şansı da yakaladı ve bir gelişim periyodundaolduğunu gösterdi. Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'sızda orta sahanın olmayacağını gördük. Kabul edelim, ikigalibiyetimizde en önemli faktör takım savunmamızdı.Topun bize geçtiği Letonya karşılaşmasında ise oyunu oyalayacakpas trafiğini yapmadık. Bundan sonraki hedefimizaktif dinlenmeyi de gerçekleştirmek olmalı.
AHMET ÇAKAR: Duygusal bir ülkeyiz. Robotikdeğiliz. Zaten bu yüzden okyanusları geçip derelerdeboğuluyoruz. Ama böylesi daha güzel. Mesela Almanya,asla kolay takımlara kaybetmez. Pek tabii ki istisnalarıvardır ama Almanlar'ın mantalitesiyle bizim mantalitemizarasında duygusallık ve romantizm yönündebüyük farklılıklar var.