David Akintola: Mesut Özil’e hayranım

"BU BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE DEVAM EDERSEK DAHA GÜZEL ŞEYLERİ BAŞARACAĞIZ"



Bu sezonki performansına değinen Nijeryalı futbolcu, "Öncelikle bu seneki performansımdan çok mutluyum. Buraya geldiğimde hocam bana güvendi. Nasıl oynamam gerektiğini bana anlattı. Bu konuşmalar sonucunda kendime güvenim çok arttı. Hatayspor ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyor. Bugüne kadar iyi şeyler yaptık. Ligde de iyi sıradayız, başarılıyız ama bu her şey demek değildir. Kendimizi daha da geliştirip, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Performansımızı geliştirmeliyiz. Takım arkadaşım, hocalarım, çalışanlar çok iyi. Herkesin aynı hedefte buluşması, hepimizin performansına yansıyor. Bu birlik ve beraberlik içerisinde devam edersek daha güzel şeyleri başaracağız. Burada mutluyum" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DE LİG DAHA KALİTELİ"



Danimarka ve Norveç liglerinin birbirine benzediğini anlatan Akintola, "Benzer futbol oynanıyor. Fiziğe ve güce dayalı bir oyun var. Sürekli uzun toplarla oynuyorlar. Bazen bu benim için avantaj olabiliyor. Çünkü ben de hızlı bir oyuncuyum kanatta. Ama Türkiye'de ve Hatay'da oynadığımız futbol çok daha farklı. Topun daha çok yerde kalmasını istiyoruz. Daha çok pas yapıyoruz. Daha çok topla oynuyor ve topun bizde kalmasını istiyoruz. Teknik olarak ayrıntı daha fazla. Bu yüzden Norveç, Danimarka, Nijerya gibi diğer liglerle Türkiye'nin çok fazla farkı var. Burada lig çok daha kaliteli. Türkiye'de çok ünlü oyuncular oynuyor. Büyük isimler var. Bence Türkiye Ligi, diğer büyük ligler kadar kaliteli. Arada çok büyük bir fark yok bence" diye konuştu.





"LUYİNDAMA BENİ ÇOK ZORLADI"



Türkiye'de oynadığı süre boyunca kendisini en çok zorlayan oyunculardan birisinin Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Çok hızlı bir oyuncu değil ama çok iyi zamanlaması var. Açık vermiyor. Başka oyuncular da beni zorluyor ama ilk aklıma gelen Luyindama" dedi.