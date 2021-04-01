Emre Çolak kadro dışı

FatihKaragümrük'te 34'üncü hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi patlayan Emre Çolak krizi oyuncunun geçici kadro dışı bırakılması ile sonuçlandı. Futbol kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Çolak'ın "İçimiz dışımız bir, mayıslar bizimdir.." şeklinde attığı tweet eleştirilerin hedefi haline gelmiş ve milli futbolcu bunun üzerine paylaşımını kaldırmıştı. Emre, bir röportajda da şampiyonluk yarışı için, "Gönlüm Galatasaray'dan yana" deyince ipler koptu. Karagümrük'ten yapılan açıklamada ise, "Emre'nin açıklamaları kötü niyet içermese de ve görev verildiği taktirde gönül verdiğini belirttiği kulüp lehine herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleri ile bağdaşmadığı da izahtan varestedir" ifadeleri kullanıldı.