Fatih Terim'in 2 maçlık cezası onandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün, Fatih Terim ve yardımcı antrenör Ümit Davala'nın iki maçlık cezalarına yaptığı itirazı reddederek, verilen cezaları onadı. Böylelikle Fatih Terim, Hatayspor ve Karagümrük maçlarında takımın başında olamayacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

- Galatasaray Sportif Sınai ve TicariYatırımlar A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin antrenörü Ümit Davala'nın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.