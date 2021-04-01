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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:32

'de gün sayıyor

İHA
Fenerbahçe'de Diego Perotti gün sayıyor

’nin Arjantinli futbolcusu , Arjantin'de ve İstanbul'da yaptığı bireysel çalışmalarla sakatlığı sonrası büyük ilerleme kaydetti. Deneyimli yıldızın tedavi sürecinin 1.5 ay daha süreceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan transfer olan Diego Perotti, yaşadığı sakatlık sebebiyle takımından uzak kalmıştı. Sarı-lacivertli takım ile son maçına 29 Kasım 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı çıkan Arjantinli futbolcu, bireysel olarak koşu çalışmalarına başladı. 4 aydır sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan Perotti, bu sezon sarı-lacivertliler ile sadece 4 karşılaşmaya çıkarken bu müsabakalarda 3 gol kaydetti.

AMELİYAT SONRASI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Perotti, geçirdiği ameliyat sonrasında 1 hafta boyunca koltuk değnekleriyle yürüyebilirken, ameliyatından sonra 8. gün itibariyle bireysel çalışmalarına başladı. Ülkesi Arjantin'de özel hocalar eşliğinde güçlendirme çalışmalarına başlayan 32 yaşındaki futbolcu, özel program dahilinde gerçekleştirilen ameliyata uygun şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Arjantin'de güçlendirme antrenmanlarını tamamlayan Diego Perotti daha sonra İstanbul'a gelerek bireysel çalışmalarına burada devam etti. Başarılı futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de takımdan ayrı düz koşu ve salonda çalışmalarını sürdürdü.

Perotti'nin tedavi sürecinin 1.5 ay daha devam edeceği ve sonrasında durumunun netlik kazanılacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti gün sayıyor
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