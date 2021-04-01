Son dakika: Flaş Boupendza gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Bu sezon Süper Lig'in en golcü ismi olan Aaron Boupendza, milli takım arasında ülkesi Gabon'da bulunmuş ve forma giymişti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı 1 gol kaydeden Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Cuma günü Türkiye'ye gelecek olan golcü oyuncunun koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirterek, Galatasaray karşısında forma giymesinin bir engeli bulunmadığını belirtti.
Rahmi Vardı'nın açıklamaları şöyle:
"Boupendza'nın son testi negatif çıktı. Cuma akşamı geç saatlerde Hatay'da olacak. Galatasaray maçında oynamasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Cumartesi sabahı teknik heyetimiz karar verecek."