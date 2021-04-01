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Giriş Tarihi: 1.4.2021 19:46 Son Güncelleme: 1.4.2021 19:47

Son dakika: Flaş Boupendza gelişmesi! maçında oynayacak mı?

İHA
Son dakika: Flaş Boupendza gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Son dakika haberi... Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yarın Türkiye'ye gelecek olan Boupendza'nın korona virüs testinin negatif çıktığını belirterek, teknik direktör 'ın şans vermesi durumunda maçında oynayabileceğini söyledi.

Bu sezon Süper Lig'in en golcü ismi olan Aaron Boupendza, milli takım arasında ülkesi Gabon'da bulunmuş ve forma giymişti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı 1 gol kaydeden Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Cuma günü Türkiye'ye gelecek olan golcü oyuncunun koronavirüs testinin negatife döndüğünü belirterek, Galatasaray karşısında forma giymesinin bir engeli bulunmadığını belirtti.

Rahmi Vardı'nın açıklamaları şöyle:

"Boupendza'nın son testi negatif çıktı. Cuma akşamı geç saatlerde Hatay'da olacak. Galatasaray maçında oynamasıyla ilgili bir sıkıntı yok. Cumartesi sabahı teknik heyetimiz karar verecek."

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Son dakika: Flaş Boupendza gelişmesi! Galatasaray maçında oynayacak mı?
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