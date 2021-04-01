Kaptan yine işbaşında!

Daha önce Cyle Larin’in transferinde büyük rol oynayan Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetimine bu kez Richie Laryea’yı önerdi
Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson, Dünya Kupası Elemeleri'nde yer aldığı Kanada Milli Takımı'ndan eli dolu döndü. 2017-18 sezonunun devre arasında Cyle Larin'in siyah-beyazlılara transferinde referans olan Atiba, bu kez bir sağ bek önerisiyle yönetime gitti. Yıldızfutbolcu, milli takımdanarkadaşı olan26 yaşındaki Richie Laryea'yıkulübe tavsiye etti. Kiralık oynayan Valentin Rosier'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, bu oyuncunun alternatifini de Atiba sayesinde bulmuş oldu.
DÖRDÜNCÜ FİRE ABOUBAKAR
Vincent Aboubakar'ın, Kamerun'un Ruanda ile oynadığı milli maç sonrası sağ bacak arka adalesinde ağrı hissettiği öğrenildi. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcunun durumu kulüp doktorlarının yapacağı kontroller sonrası netlik kazanacak. Milli arada, Beşiktaş'ta Cenk ve Dorukhan Kovid-19'a yakalanmış, Hasic'in çapraz bağlarında da yırtık oluşmuştu.