Kaptan yine işbaşında!

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson, Dünya Kupası Elemeleri'nde yer aldığı Kanada Milli Takımı'ndan eli dolu döndü. 2017-18 sezonunun devre arasında Cyle Larin'in siyah-beyazlılara transferinde referans olan Atiba, bu kez bir sağ bek önerisiyle yönetime gitti.Kiralık oynayan Valentin Rosier'i kadroda tutmak isteyen Beşiktaş, bu oyuncunun alternatifini de Atiba sayesinde bulmuş oldu.Vincent Aboubakar'ın, Kamerun'un Ruanda ile oynadığı milli maç sonrası sağ bacak arka adalesinde ağrı hissettiği öğrenildi. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcunun durumu kulüp doktorlarının yapacağı kontroller sonrası netlik kazanacak. Milli arada, Beşiktaş'ta Cenk ve Dorukhan Kovid-19'a yakalanmış, Hasic'in çapraz bağlarında da yırtık oluşmuştu.