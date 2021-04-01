Max Gradel: İstiklal Marşı'nı ezberledim

"VİRÜS BİZİ ÇOK ZORLUYOR"

Takımın gidişatını ve performansını değerlendiren Gradel, "İlk sezonum ama bilmediğim bir lig için iyi performans gösteriyorum. Çok memnunum. Ama genel olarak biraz zorluklar çektik. Virüs bizi çok zorluyor. Adeta bizi sakatladı diyebilirim. Bazen 12 kişi seyahat ettik. Hatta kaleci için forma bile yaptırdık çıkıp oynasın diye. Bu bizi kötü bir duruma düşürdü. Ama çok şükür şu an tam kadro olarak devam ediyoruz. Umarım ligi de çok iyi bir yerde bitireceğiz" diye konuştu.





"UMARIM ÇOK MUHTEŞEM ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Takım olarak ve bireysel hedefleri sorulan Gradel, "Bireysel hedeflerim daha çok yükselmek, devam etmek. Takıma bir şeyler getirmek istiyorum. Saha içinde ve saha dışında her şeyi yapmak istiyorum. Tüm takıma yardım etmek için elimden geleni göstermek istiyorum. Bu takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu. Umarım çok muhteşem şeyler yapacağız" cevabını verdi.



"TÜRK MİLLİ TAKIMI ÇOK TEHLİKELİ OYUNCULARDAN KURULU"

A Milli Futbol Takımı'nın performansı ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Gradel, "Türk Milli Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Çok iyi oyunculara sahipsiniz. Uzun vadeli projelere ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Zaten Türkiye futbol ülkesi. Türkiye'deki şehirlerde çok muhteşem şeyler görebiliyorsun. Milli Takımınız korkulabilecek bir Milli Takım. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı çok beğeniyorum. Arda Turan'ı da öyle. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Top ayağındayken her şeyi yapabilir. Bu tip oyuncuları seviyorum. Yusuf Yazıcı var tabii. Onu çok beğeniyorum. Fransa'da güzel işler yapıyor. Dünya çapında çok Türk oyuncu var. Hatay'daki Boupendza'yı çok beğeniyorum. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Aboubakar çok iyi, Belhanda da öyle. Türkiye'de çok iyi oyuncular var" ifadelerini kullandı.