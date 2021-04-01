Merih Demiral için Ronaldo planı

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Merih Demiral Kovid-19'a yakalandı ve Milli Takım'ın Riva tesislerindeki odasında izolasyon altında tutuluyor. Bu nedenle de Dünya Kupası elemelerindeki üç maçta forma giyemedi. Test sonuçlarının tamamının pozitif çıktığı belirtilen Merih için Juventus'un, Ronaldo için kullandığı özel ambulans uçağı İstanbul'a göndermeye karar verdiği ileri sürüldü. Yıldız futbolcunun, en erken Juventus'un 18 Nisan'da oynayacağı Atalanta karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3'üncü maçında Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne.Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden Editör: Duygu BIÇAK - Tasarım: Recep GÜNGÖR kimsenin şüphesi olmasın."