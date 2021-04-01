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Giriş Tarihi: 1.4.2021

için Ronaldo planı

Merih Demiral için Ronaldo planı
İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Merih Demiral Kovid-19'a yakalandı ve Milli Takım'ın Riva tesislerindeki odasında izolasyon altında tutuluyor. Bu nedenle de Dünya Kupası elemelerindeki üç maçta forma giyemedi. Test sonuçlarının tamamının pozitif çıktığı belirtilen Merih için Juventus'un, Ronaldo için kullandığı özel ambulans uçağı İstanbul'a göndermeye karar verdiği ileri sürüldü. Yıldız futbolcunun, en erken Juventus'un 18 Nisan'da oynayacağı Atalanta karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceği belirtildi.

HAKAN: GÖZÜMÜZE UYKU GİRMEDİ
HAKAN Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3'üncü maçında Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden Editör: Duygu BIÇAK - Tasarım: Recep GÜNGÖR kimsenin şüphesi olmasın."

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Merih Demiral için Ronaldo planı
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