Pro lisanslı Sözer geldi temsil sorunu kalmadı

F.Bahçe'deErol Bulut ve ekibinin ayrılmasının ardından teknik heyette doğan boşluğa ilk takviye geldi. Sarılacivertliler, eğitimini Almanya'da alan antrenör Erdinç Sözer ile resmi sözleşme imzaladı. Sözer, dün sabah yapılan antrenmanda yer aldı. 52 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonuna kadar A Takımla antrenmanlara çıkacağı ifade edildi. Sözer'in pro lisansının bulunduğu ve kulübede temsil sorununun da ortadan kalktığı bildirildi.F.BAHÇE'NİN kanat forveti Mame Thiam'a sürpriz bir talip çıktı. Kanarya'nın sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüyü bir Çin ekibinin istediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan kulübün, 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. 28 yaşındaki Thiam, 6 gol, 2 asistle takımın skor yükünü taşıyan futbolculardan biri.