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Giriş Tarihi: 1.4.2021

Pro lisanslı Sözer geldi temsil sorunu kalmadı

Pro lisanslı Sözer geldi temsil sorunu kalmadı
F.Bahçe'de Erol Bulut ve ekibinin ayrılmasının ardından teknik heyette doğan boşluğa ilk takviye geldi. Sarılacivertliler, eğitimini Almanya'da alan antrenör Erdinç Sözer ile resmi sözleşme imzaladı. Sözer, dün sabah yapılan antrenmanda yer aldı. 52 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonuna kadar A Takımla antrenmanlara çıkacağı ifade edildi. Sözer'in pro lisansının bulunduğu ve kulübede temsil sorununun da ortadan kalktığı bildirildi.

MAME THİAM'A ÇİN PİYANGOSU!
F.BAHÇE'NİN kanat forveti Mame Thiam'a sürpriz bir talip çıktı. Kanarya'nın sezon başında bonservis bedeli ödemeden Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcüyü bir Çin ekibinin istediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan kulübün, 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. 28 yaşındaki Thiam, 6 gol, 2 asistle takımın skor yükünü taşıyan futbolculardan biri.

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Pro lisanslı Sözer geldi temsil sorunu kalmadı
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