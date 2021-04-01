Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber!
Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:44

Ramos'tan 'e kötü haber!

AA
Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber!

Kulübü, 'ndan dönen futbolcusu 'un sakatlandığını açıkladı. İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Ramos'un sol bacak alt arka kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Ramos'un sol bacak alt arka kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Ramos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayında sol dizinden geçirdiği ameliyat sonrasında kendisini iyi hissettiği günler geçirse de son bir kaç haftadır zorlandığını ifade etti.

Kosova'ya karşı dün oynadıkları ve 86. dakikada oyuna girdiği maçın ardından sol bacak baldırında ağrı hissettiğini aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "Bugün yapılan analizler, kas sakatlığını doğruladı." diye yazdı.

Ramos, "Beni üzen bir şey var ise o da sezonun en önemli maçlarının oynanacağı bir dönemde takıma yardım edememek ve bana verdiğiniz sevgi ve enerjiyi sahada size geri verememektir. Şu anda temkinli konuşup, çok çalışıp, tüm kalbimle takımı desteklemekten başka bir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol basını, Real Madrid kaptanı Ramos'un sakatlığının 1 ay süreceğini, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçlarını ve 10 Nisan'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da forma giyemeyeceğini yazdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Sigaraya zam var mı?
Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi
Son dakika | Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor
Son dakika | Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda!
Esra Erol şoke oldu: Elti olayından sonra mermerci vakası!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 31 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
SON DAKİKA: Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi için stopaj kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA