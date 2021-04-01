Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber!

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Ramos'un sol bacak alt arka kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Ramos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayında sol dizinden geçirdiği ameliyat sonrasında kendisini iyi hissettiği günler geçirse de son bir kaç haftadır zorlandığını ifade etti.

Kosova'ya karşı dün oynadıkları ve 86. dakikada oyuna girdiği maçın ardından sol bacak baldırında ağrı hissettiğini aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "Bugün yapılan analizler, kas sakatlığını doğruladı." diye yazdı.

Ramos, "Beni üzen bir şey var ise o da sezonun en önemli maçlarının oynanacağı bir dönemde takıma yardım edememek ve bana verdiğiniz sevgi ve enerjiyi sahada size geri verememektir. Şu anda temkinli konuşup, çok çalışıp, tüm kalbimle takımı desteklemekten başka bir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol basını, Real Madrid kaptanı Ramos'un sakatlığının 1 ay süreceğini, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçlarını ve 10 Nisan'da Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da forma giyemeyeceğini yazdı.