Reçete hazır

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Giriş Tarihi: 1.4.2021

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İç transferde önemli yol alan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise FFP’ye göre hareket edecek ve öncelikle serbest kalacak isimlere yönelecek

Muslera ile iç transfere başlayan Galatasaray, stoperleri Marcao ve Luyindama'nın yanı sıra kaptanı Arda Turan ve yıldızı Emre Akbaba ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. FFP anlaşması devam eden sarı-kırmızılı kulüp, dış transferde ise listesine sezon sonunda serbest kalacak isimleri aldı. İşte Aslan'daki operasyonun detayları:
1- KASIMPAŞA ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç Kara ile kesin anlaşma sağlandı. Aytaç yeni sezonda parçalı formayı giyecek.
2- LEIPZIG'IN 5 milyon Euro istediği Saracchi'ye veda edilecek.
Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Hollandalı sol bek Van Aanholt'a yıllık 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerildi.
3- SEZON sonu boşa çıkacak Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman gündemde.
Birçok takımın talip olduğu ikili için şartlar zorlanacak.
4- SAVUNMAYA yerli takviye düşünen Galatasaray, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Alpaslan Öztürk ile ilgileniyor.
5- GELECEĞE yönelik hamleler yapacak sarı-kırmızılılar, Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

GALATASARAY'DA 1959 DAYANIŞMASI
1959 öncesi şampiyonluklar için G.Saray da harekete geçti. Başkan adaylarından Burak Elmas, ekibiyle birlikte 1959 öncesine ait arşiv ve belgeler konusunda yönetime yardıma hazır olduğunu bildirdi.

ASLANTEPE MİLLİ ARADA YOĞUN BAKIMA ALINDI!
KÖTÜ zemini ile dikkat çeken ve en son 19 Mart'ta Rize maçına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı milli arada ikinci kez bakıma alındı. Statta gölgede kalan ve yeterli güneş alamayan çimleri güçlendirmek için fotosentezi artıran ışık panelleri kullanılıyor.

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