Son dakika: Aziz Yıldırım’dan Galatasaray’a sert sözler! ‘Onları izlerken utandım...’

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a özel bir röportajla uzun süreli sessizliğini bozdu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması konusuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan Yıldırım, Galatasaray hakkında olay iddialarda bulundu.
İşte Aziz Yıldırım'ın A Spor'a özel açıklamaları...
"BENİM ÜZERİMDEN FENERBAHÇE'YE SAVAŞ AÇTILAR"
Başkanlığı bıraktığımdan beri hiç konuşmadım. Konuşmayı düşünmüyordum da. Bugün artık konuşmam gerekiyor. Galatasaray Kulübü bir adet haline getirdi. Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açtılar.
Bu kulübe 20 sene hizmet ettim. Benim üzerimden Fenerbahçe yönetimine yüklenmek yanlıştır. Aziz Yıldırım'ı bu işlere katmayın. Katarsanız zararları çıkarsanız.
"BEN HİÇBİR ZAMAN MÜRACAAT ETMEDİM"
2014'te, TFF'ye başvurmadık, müracaat etmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu olduğunu 2014'te de söylüyorum. Ben hiçbir zaman müracaat etmedim. Hazırlık yaptım.
"YALAN SÖYLÜYORLAR"
Galatasaray, Beşiktaş'a verildiği zaman niye itiraz etmedi? Türker Arslan'ı dinliyorum. Fenerbahçe müracaat etmiş olsa, 2017'de ben bu açıklamayı yapar mıyım? Yalan söylüyorlar yalan.
Buradan Ali (Koç) Bey'e de cevap vereceğim. Ben Fenerbahçe'ye hakimleri, savcıları üye yaparken, bunların bir kısmı Galatasaray'a üyeydi. O dönemde böyle bir örgüt ortada yoktu. Devletle iç içe olan kişiler vardı. Bunlar devletin memurlarıydı. Fenerbahçeli olduklarını ifade ediyorlardı.
"KİMSEYLE DE TAVLA OYNAMADIM"
Savcılıktan 'suçu yoktur' kağıdı getirince üye yapıyorduk. Kimseyle de tavla oynamadım. Türkiye'de FETÖ ile ilk mücadele eden insanım."
"İZLERKEN UTANDIM..."
Galatasaray'ın yayınını izlerken utandım. Benim açıklamalarımı montaj yaparak yayınlıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin bütün haklı olduğu davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum.
"BEN HİÇBİR OLAYA KARIŞMADIM..."
Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok. Mustafa Cengiz'in söylediği gibi ben hiçbir olaya karışmadım. Allaha şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım.
"BEN KARIŞMADIM AMA GALATASARAY KARIŞMIŞ"
Galatasaray 'şike yaptı' dedim, beni mahkemeye verdiler. Mahkeme beraat kararı verdi, Galatasaray'ın şike yaptığı tescillendi. Ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış.
"FENERBAHÇELİLER, BÖLÜNMESİNLER, BİRLİK İÇİNDE OLSUNLAR"
Fenerbahçelilere bir ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olsunlar. Kötü günler aşılır, idare edenler bu kulübe layık akıllı strateji uygulasın.
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR
Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında kurulmuş. O günden bu yana Türk sporunu incelemek ve karar vermek onların yetkisinde. Bütün takımlarla ilgili bu kararı verip tasdik etmeli. Kulüplerde bununla ilgili düşüncelerini federasyonla paylaşmalı. Federasyonun bu şampiyonlukları kim olursa olsun tasdik etmesi lazım.
FENERBAHÇE'DEN AZİZ YILDIRIM'A TEŞEKKÜR MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden bir mesaj yayımlayarak Aziz Yıldırım'a teşekkür etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.
Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."
Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu! İşte o sözler...