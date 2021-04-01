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Giriş Tarihi: 1.4.2021 18:35 Son Güncelleme: 1.4.2021 18:51

Son dakika: Larin'in yerine 'ı hedefe aldı!

Son dakika: Beşiktaş Larin'in yerine Kenan Karaman'ı hedefe aldı!

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan , gelecek sezonunun transfer hedeflerini de oluşturmaya başladı. NTV Spor'un haberine göre, yönetimiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan 'in gelecek sezon takımdan ayrılması ve yerine 'ın transfer edilmesi bekleniyor.

Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğun favori takımlarından birisi haline gelen Beşiktaş, Süper Lig'de 64 puanla liderliği elinde bulunduruyor. Milli aranın ardından Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon için şampiyonluk hedefine ulaşmayı planlayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasını da yapmaya başladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla büyük çıkış yakalayan Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin, birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmiş durumda.

NTV Spor'un haberine göre, Bu sezon oynadığı 34 maçta 18 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlayan Larin'in yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor.

HEDEF MİLLİ FUTBOLCU

Beşiktaş yönetimi ise Larin'in takımdan gönderilmesi üzerine yerine gelecek ismi şimdiden belirlemiş durumda. Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf ve milli takımın deneyimli isimlerinden Kenan Karaman'ı takibine alan siyah-beyazlılar, Larin'in yokluğunu bu transferle gidermeyi planlıyor.

Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kenan Karaman'ın Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı anılıyordu. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor.

Kenan Karaman, devre arası transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

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Son dakika: Beşiktaş Larin'in yerine Kenan Karaman'ı hedefe aldı!
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