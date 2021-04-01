Son dakika: Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Bu hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'a bir kötü haber de Aboubakar'dan geldi. Kamerun milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun 15 gün boyunca sahalardan uzak kalma tehlikesi var.
Siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Dorukhan corona virüse yakalandı. Ghezzal ve Hasic ise milli takım kampında sakatlık geçirdi. Fenerbahçe maçında gördüğü sart kartla cezalı duruma düşen Ghezzal, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI! 'ÖDEM TESPİT EDİLDİ...'