Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:22 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:22

Son dakika: Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu maçında oynayacak mı?

Son dakika: Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın en golcü oyuncularından biri olan 'dan kötü haber geldi! Siyah beyazlıların en formda oyuncularından olan Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Beşiktaş, resmi internet sitesinden Kamerunlu oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bu hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'a bir kötü haber de Aboubakar'dan geldi. Kamerun milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun 15 gün boyunca sahalardan uzak kalma tehlikesi var.

Siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Dorukhan corona virüse yakalandı. Ghezzal ve Hasic ise milli takım kampında sakatlık geçirdi. Fenerbahçe maçında gördüğü sart kartla cezalı duruma düşen Ghezzal, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI! 'ÖDEM TESPİT EDİLDİ...'

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Son dakika: Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber geldi! Yıldız oyuncu Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
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