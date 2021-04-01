Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu ve yönetim önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Haziran ayında kulübü PSG ile sözleşmesi biten Julian Draxler'in Fenerbahçe'nin transfer hedefi olduğu gelen bilgiler arasında. Eğer Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Löw olursa Draxler, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaşacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için yine yıldız isimlere yöneliyor. Son dakika haberine göre FenerbahçeS'nin sıradaki hedefi Alman milli takımının önemli oyuncularından Julian Draxler! Daha önce hem Schalke 04 hem de PSG formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Draxler, Mesut Özil'in de milli takımdan arkadaşı...