Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı Draxler! Sezon sonunda Löw gelirse...
Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:21 Son Güncelleme: 1.4.2021 14:22

: 'de hedef dünya yıldızı Draxler! Sezon sonunda gelirse...

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

'den haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertlilerde ve yönetim önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Haziran ayında kulübü PSG ile sözleşmesi biten 'in Fenerbahçe'nin transfer hedefi olduğu gelen bilgiler arasında. Eğer Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olursa Draxler, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaşacak. İşte son dakika haberinin detayları...

yönetimindeki , yeni sezon için yine yıldız isimlere yöneliyor. haberine göre FenerbahçeS'nin sıradaki hedefi Alman milli takımının önemli oyuncularından ! Daha önce hem Schalke 04 hem de PSG formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Draxler, Mesut Özil'in de milli takımdan arkadaşı...

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE HEDEF DÜNYA YILDIZI DRAXLER!

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi yaz transfer döneminde de bombaları peşi sıra patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Yeni sezonda teknik direktörlüğe Joachim 'ü getirmek için çalışan Sarı-Lacivertli yönetimin müthiş transfer planı ortaya çıktı. Alman hoca teklifi kabul ederse, milli takımdan öğrencisi Draxler'e teklif yapılacak. Yıldız futbolcu sezon sonunda PSG'den ayrılacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan 'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim 'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Yönetim eğer 'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan 'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK

Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. , 'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

ORTA ALANDA TAM BİR JOKER

Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

27 yaşındaki Draxler, tamamı döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

MAREGA OPERASYONU BAŞLIYOR

'nin devre arasında da görüştüğü iddia edilen Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega için yeni bir anlaşma zemini hazırlanıyor. Portekiz ekindeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Malili forvet oyuncusu, Porto'yla yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

İngiltere basınından Express Sport muhabiri Ryan Taylor, 'yi sevindirecek bir iddiayı ortaya attı. İngiliz gazeteci, Porto ile olan sözleşmesini uzatmayan Marega'nın sezon sonunda serbest futbolcu konumuna düşeceğini ve Fenerbahçe'nin bu transferde bir adım önde olduğunu belirtti.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

İngitere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Ham United'ın da Marega ile ilgilendiğini söyleyen Ryan Taylor, devre arasında da Marega ile ilgilenen 'nin bu transferde ilk seçenek olacağını belirtti.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

"BU İŞ OLUR"

Sabah Gazetesi muhabirlerinden Volkan Demir, İngiliz gazeteci Ryan Taylor'ın iddialarını destekleyerek 'nin Marega için devre arasında da girişim yaptığını belirtti. Ara transfer döneminde Porto'nun pazarlığa bile oturmadığını belirten Volkan Demir, "Premier Lig'den sağlam teklif çıkmazsa bu iş olur." diye konuştu.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.

Yine sezon başında kadroya katılan Kemal Ademi ise sarı-lacivertli takımda geçirdiği yarım devrede gol katkısı yapamayarak ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı Draxler! Sezon sonunda Löw gelirse...
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