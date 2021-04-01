Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için yine yıldız isimlere yöneliyor. Son dakika haberine göre FenerbahçeS'nin sıradaki hedefi Alman milli takımının önemli oyuncularından Julian Draxler! Daha önce hem Schalke 04 hem de PSG formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Draxler, Mesut Özil'in de milli takımdan arkadaşı...
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE HEDEF DÜNYA YILDIZI DRAXLER!
Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi yaz transfer döneminde de bombaları peşi sıra patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Yeni sezonda teknik direktörlüğe Joachim Löw'ü getirmek için çalışan Sarı-Lacivertli yönetimin müthiş transfer planı ortaya çıktı. Alman hoca teklifi kabul ederse, milli takımdan öğrencisi Draxler'e teklif yapılacak. Yıldız futbolcu sezon sonunda PSG'den ayrılacak.
Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK
Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.
ORTA ALANDA TAM BİR JOKER
Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker.
27 yaşındaki Draxler, tamamı Löw döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.
MAREGA OPERASYONU BAŞLIYOR
Fenerbahçe'nin devre arasında da görüştüğü iddia edilen Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega için yeni bir anlaşma zemini hazırlanıyor. Portekiz ekindeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Malili forvet oyuncusu, Porto'yla yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.
İngiltere basınından Express Sport muhabiri Ryan Taylor, Fenerbahçe'yi sevindirecek bir iddiayı ortaya attı. İngiliz gazeteci, Porto ile olan sözleşmesini uzatmayan Marega'nın sezon sonunda serbest futbolcu konumuna düşeceğini ve Fenerbahçe'nin bu transferde bir adım önde olduğunu belirtti.
İngitere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Ham United'ın da Marega ile ilgilendiğini söyleyen Ryan Taylor, devre arasında da Marega ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu transferde ilk seçenek olacağını belirtti.
"BU İŞ OLUR"
Sabah Gazetesi muhabirlerinden Volkan Demir, İngiliz gazeteci Ryan Taylor'ın iddialarını destekleyerek Fenerbahçe'nin Marega için devre arasında da girişim yaptığını belirtti. Ara transfer döneminde Porto'nun pazarlığa bile oturmadığını belirten Volkan Demir, "Premier Lig'den sağlam teklif çıkmazsa bu iş olur." diye konuştu.
Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.
Yine sezon başında kadroya katılan Kemal Ademi ise sarı-lacivertli takımda geçirdiği yarım devrede gol katkısı yapamayarak ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı.