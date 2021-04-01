Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...
Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:00 Son Güncelleme: 1.4.2021 10:07

: 'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

'den haberleri üst üste geliyor. Sarı lacivertlilerde ve yönetim önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Haziran ayında kulübü PSG ile sözleşmesi biten 'in Fenerbahçe'nin transfer hedefi olduğu gelen bilgiler arasında. Eğer Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olursa Draxler, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaşacak. İşte son dakika haberinin detayları...

yönetimindeki , yeni sezon için yine yıldız isimlere yöneliyor. haberine göre FenerbahçeS'nin sıradaki hedefi Alman milli takımının önemli oyuncularından ! Daha önce hem Schalke 04 hem de PSG formasıyla Galatasaray'a karşı mücadele eden Draxler, Mesut Özil'in de milli takımdan arkadaşı...

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE HEDEF DÜNYA YILDIZI DRAXLER!

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi yaz transfer döneminde de bombaları peşi sıra patlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Yeni sezonda teknik direktörlüğe Joachim 'ü getirmek için çalışan Sarı-Lacivertli yönetimin müthiş transfer planı ortaya çıktı. Alman hoca teklifi kabul ederse, milli takımdan öğrencisi Draxler'e teklif yapılacak. Yıldız futbolcu sezon sonunda PSG'den ayrılacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan 'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim 'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Yönetim eğer 'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan 'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

LÖW KOZ OLARAK KULLANILACAK

Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. , 'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

ORTA ALANDA TAM BİR JOKER

Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor. Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker.

Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...

27 yaşındaki Draxler, tamamı döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar oldu? Sigaraya zam var mı?
Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Esra Erol şoke oldu: Elti olayından sonra mermerci vakası!
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika | Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda!
Son Dakika: Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! 5 ölü, 1 yaralı!
Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması: İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edildi
Son dakika | İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza!
Son dakika: Dünya Kupası Elemeleri'nde çılgın mücadele! Tribünler damga vurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de hedef dünya yıldızı! Eğer Low gelirse sezon sonu bedavaya gelebilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA