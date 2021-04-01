Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Mesut Özil'e saldırının cezası verildi! Toplam 100 yıldan fazla...
Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:12 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:33

: 'e saldırının cezası verildi! Toplam 100 yıldan fazla...

Son Dakika: Mesut Özil'e saldırının cezası verildi! Toplam 100 yıldan fazla...

2019 yılının Nisan ayından 2020 Temmuz ayına kadar birçok suça karıştılar. O dönem forması giyen ve Kolesinac'ı soymaya çalışmışlardı. ile Mesut Özil'in lüks saatlerini çalmaya çalışan soyguncular emellerine ulaşamamıştı. Kolesinac'ı bıçakla tehdit eden soyguncular, daha sonra kaçmak zorunda kalmışlardı.

Olay sırasında Mesut Özil'in yanında eşi Amine Gülşe de vardı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, son dakika haberinin detaylarını canlı yayında aktardı. Mesut Özil'e saldırıya 100 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Düven, 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildiğini ifade etti.

A Haber ekranlarında aktarılan son dakika bilgisine göre Mesut Özil'e saldıran 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi..

.Son dakika! Mesut Özil'e saldırının cezası verildi! Toplam 100 yıldan fazla | Video

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Son Dakika: Mesut Özil'e saldırının cezası verildi! Toplam 100 yıldan fazla...
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