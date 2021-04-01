Olay sırasında Mesut Özil'in yanında eşi Amine Gülşe de vardı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, son dakika haberinin detaylarını canlı yayında aktardı. Mesut Özil'e saldırıya 100 yıl hapis cezası verildiğini aktaran Düven, 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildiğini ifade etti.
A Haber ekranlarında aktarılan son dakika bilgisine göre Mesut Özil'e saldıran 8 kişilik çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi..
.Son dakika! Mesut Özil'e saldırının cezası verildi! Toplam 100 yıldan fazla | Video