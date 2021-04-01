‘TFF kurullarını kulüpler seçsin’

Kulüpler Birliği dün bir toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın önerdiği ve geçen hafta da görüşülen, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının, kulüpler tarafından belirlenmesi" konusu masaya yatırıldı. Toplantıda başkanlarve yöneticiler fikiralışverişinde bulunurken, büyük çoğunlukbu öneriyi kabul etti. Önümüzdeki günlerde bu konunun TFF'ye sunulacağı belirtildi. Bu arada Galatasaray BaşkanıMustafa Cengiz, Kulüpler BirliğiYönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini vetoplantılara bundan sonra katılmayacağınıyazılı bir şekilde iletti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndun istifaetmişti. Yerine ise yönetime, BB ErzurumsporBaşkanı Ömer Düzgün dahil edildi.