Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘TFF kurullarını kulüpler seçsin’
Giriş Tarihi: 1.4.2021

‘TFF kurullarını kulüpler seçsin’

OGÜN ŞAHİNOĞLU
‘TFF kurullarını kulüpler seçsin’

ve ’nin önerisiyle ’nin yaptığı toplantıda TFF’nin kurullarını, kulüplerin seçmesi kararlaştırıldı. Bu konu TFF’ye iletilecek

Kulüpler Birliği dün bir toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın önerdiği ve geçen hafta da görüşülen, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurullarının, kulüpler tarafından belirlenmesi" konusu masaya yatırıldı. Toplantıda başkanlar ve yöneticiler fikir alışverişinde bulunurken, büyük çoğunluk bu öneriyi kabul etti. Önümüzdeki günlerde bu konunun TFF'ye sunulacağı belirtildi. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini ve toplantılara bundan sonra katılmayacağını yazılı bir şekilde iletti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndun istifa etmişti. Yerine ise yönetime, BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün dahil edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Son dakika haberi: Yufkacıya kaçan eltiler ilk değilmiş! Dükkana giren değişiyor! Esra Erol'da büyü iddiası!
Son dakika | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye Letonya maçı sonrası flaş sözler! "Birileri bize kara büyü yaptı..."
Sigaraya zam mı geldi, var mı? 2021 Güncel sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: Emekli ve memur için zam dönemi başlıyor! İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...
Türk SİHA’ları ABD’yi korkuttu: Artık eski günlerimiz yok
Fenerbahçe'den Ozan Tufan için flaş karar! Dev transfer gerçekleşecek mi?
Enes Ünal, Caner Erkin ve Taylan Antalyalı gündem oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
‘TFF kurullarını kulüpler seçsin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA