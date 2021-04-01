Usta yazarlar A Milli Takım'ı değerlendirdi! 'Köy takımı' dediler ama...

BÜLENT TİMURLENK: 4 golüyle Burak, 2 gol-3 asist ile Hakan Çalhanoğlu, çalışkanlığıyla Kenan Karaman ve ilk iki maçta Okay ve Letonya maçında Mert Müldür çok iyiydi. Defansın Zeki ve Merih Demiral'a ihtiyacı var. Ozan Kabak'ı yeterli görmedim. Sol bekte ise ideal 11'in standardının altında kaldığımız bir gerçek.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Burak ve Ozan Tufan ön plana çıktılar. Ben bilhassa Norveç maçında Umut Meraş'ı çok beğenmiştim. Artımız; güçlü rakiplere karşı genel oyun stratejimiz 90 dakikalar içinde belli süreler sıkıntılar yaşasak da işledi. Zaten bu maçlar için ilk iki maçtaki en olumsuz görüntülerimiz Hollanda karşısında 3-0'dan sonra Burak'ın golüne kadar yaşadığımız ciddi sıkıntılar. Letonya maçında da çok kolay gol yememiz. Bilhassa hava toplarındaki rahatsızlığımız gündeme geldi. Letonya maçında attığımız 3. golden sonra yorgunluğu da göz önüne alıp ilk iki maçtaki taktiğe dönmeliydik.