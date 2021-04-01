Usta yazarlar A Milli Takım'ı değerlendirdi! 'Köy takımı' dediler ama...

Son dakika... Haziran ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde 2022 Dünya Kupası yolunda birbirinden kritik 3 maça çıkan A Milli Takım, Hollanda ve Norveç'i yenerek büyük ses getirirken, Letonya ile berabere kaldı. Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise deplasmanda 3-0'lık skorla geçen ay-yıldızlılar, Letonya karşısında ise 3-3'lük beraberlikle 1 puana razı oldu. Şenol Güneş'in talebeleri gruplara güzel bir başlangıç yapmış oldu. Sabah'ın tecrübeli yazarları, Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlatı ve A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.
SORU: Milli Takım, Hollanda ve Norveç'i yenerek Avrupa'da büyük sükse yaptı. Arkasından Letonya ile berabere kaldık. Bu izlediğiniz takım için yorumunuz nedir? Avrupa Futbol Şampiyonası'nda neler yapabiliriz?
AHMET ÇAKAR: Futbol dünyanın en cilveli, en fırıldak sporudur. Balık elimde dersin, mangalı yakarsın balık düşüverir. Bunun en güzel örneği, Türkiye-Letonya maçı. Aslında göklerden biri bize deseydi ki, "Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarından toplam 7 puan alacaksınız..." ayıla bayıla kabul ederdik ki zaten öyle oldu. Buna ister iş kazası deyin, ister rehavet deyin. Sebebi ne olursa olsun bu işi fazla büyütmeye gerek yok. Dünyada artık öyle çantada keklik takım yok. Oynamadan, koşmadan kazanamazsınız. Letonya da bunlardan biriydi. Bazı değişiklikler yanlış, rehavet var ve maç maalesef 3-1'den 3-3'e geldi. Önemli olan bu tür işlerden ders çıkarmak. Hâlâ grup birinciliği için en büyük favori biziz. Kolay değil, Hollanda ve Norveç'i yendik. Özellikle Norveç ile oynayacağımız iç saha maçı aylar sonra seyircili oynanacak. Ama maalesef bazı Şenol Güneş düşmanları olayı onun üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Güneş'in hataları olsa da o bunlardan dersini çıkartır. Enseyi karartacak bir şey yok. Biz bu gruptan lider çıkacağız, artı ilave ediyorum, eğrisi doğrusuna gelirse haziran ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük işler başarabilecek bir kapasiteye sahibiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Çok genç ve yetenekli bir jenerasyon yakaladık. Avrupa Şampiyonası'na direkt giderken de bu çocuklar vardı, Uluslar Ligi'nde küme düşerken de. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar, sahip çıkıyorlar, kenar yönetime saygılılar ve her şeyden önemlisi hedefleri var. Lejyoner oyuncularımız farklı dünyayı keşfettiler ve Süper Lig'den gelenlere de yeni bir vizyon yarattılar. Hollanda ve Norveç galibiyetleri, bunun eseri. Disiplinli olduklarında, birbirleri için mücadele ettiklerinde yeteneklerini ön plana çıkartıyorlar. Letonya beraberliği bunlardan vazgeçtiklerinde neler yaşayacaklarını anladıkları güzel bir ders oldu. 2 farklı öne geçip maçı berabere bitirmek başarısızlık. Ama bu çocuklar Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin keyfini yaşamayı da hak ediyorlar. Bu sonuçlar Avrupa Şampiyonası'nda daha güvenli olmalarını sağlayacak. Çok net bir teste çıkıyorlar. Dünya yıldızlarıyla boy ölçüşecekler. Birlikte başaracaklarına inanırlarsa oradan da keyifli haberlerini yazarız, konuşuruz.
LETONYA MAÇI İÇİMİZİ BURKTU
ALİ GÜLTİKEN: 3 maç, 7 puan güzel bir başarı hikâyesi. Hele bunun içine iki tane etkili rakibinizi yendiğinizi de koyarsak fotoğraf çok güzel görünüyor. Ama bu güzel fotoğrafa baktığımızda içimizi burkan ve ekşimsi bir tat bırakan Letonya beraberliği de biraz canımızı sıkıyor. Böyle olmamasını tabii ki çok isterdik. Hele iki farkı yakaladıktan sonra kazandığınızı düşündüğünüz bir noktada bunu elinizden kaçırmak daha da üzücü. Ama işin her zaman futbolda bütününe ve sonuca bakmak daha doğru neticeler yaratır. 3 maçı grup lideri olarak bitirmiş olmak bize daha doğru bir hikâye anlatıyor. İyi bir Milli Takımımız var. Büyük bir gelişim kaydettik. Bireysel anlamda yetenekli oyuncularımız var. Taktik anlayışımız üst seviyeye çıktı ve en önemlisi de takım birlikteliğini yakaladık. Bunlar çok önemli aşamalar. Motive olmuş bir Türk Milli Takımı'nın çok etkili olacağını düşünüyorum. İyi sonuçlar bizi bekliyor.
ZİNDE BİR EKİPLE ROMA'YA GİTMELİYİZ
BÜLENT TİMURLENK: İlk iki maçtaki doğru oyun stratejisi ve taktik disiplin EURO 2020 elemelerindeki Fransa maçından bu yana en üst seviye oyundu. Aynı taktiği bize uygulayan Letonya karşısında iki kez öne geçip 2 puanı yakarken sakatlıklar ve Kovid yüzünden daralan kadronun bedelini ödedik. Özellikle Norveç maçındaki oyun, İtalya karşılaşması için referans olacak. Milli Takım beklentilerimin üzerine çıktı. İyi bir turnuva oynayabilmemiz için eksiksiz ve sezon sonunun yoğun trafiğinden az da olsa dinlenerek çıkmış, zinde bir ekiple Roma'ya gitmeliyiz.
"HERKES 'KÖY TAKIMI' DEDİ AMA..."
ÖMER ÜRÜNDÜL: Senelerdir bu tip maçlarda yaşadığımız kayıplar yüzünden önemli şeyler kaybediyoruz. Letonya bize playoff'ta çıktığı zaman herkes 'Köy takımı' dedi. Sonuçta play-off'ta elendik. Ondan sonra iki maçta da yine yenemedik. Son maçta da aynı şey oldu. Ben bu konuyu zaman zaman gündeme getiriyorum ve şu örneği veriyorum; 2008 elemelerinde gruptan iki takım direkt şampiyonaya gidecekti. En ciddi rakibimiz Yunanistan'dı. İlk 3 maçı kazandık. Sonra Atina'da Yunanistan'ı 4-1 yendik. Herkes 'iş bitti' dedi. Ama sonra zayıf rakipler dahil toplam 12 puan kaybederek işimiz Norveç maçındaki deplasman galibiyetine kaldı. Onu kazanarak finallere gittik. Ben bazı şeylerde şans tutmamasını da her zaman göz önüne alan bir yorumcuyum. Letonya bize büyük sıkıntı yaratıyor.
MÜCADELEMİZ ÖNEMLİYDİ
Şu anda direkt iki rakibimizi yendiğimiz için yine bir avantajımız var ama her türlü olumsuz neticeleri de göz önüne alırsak, Letonya'yı yenseydik grup ikinciliğini cebe koymuş olacaktık. Avrupa Şampiyonası'nda da bizim takım için şunu söylememiz lazım; her şey olumlu da olabilir olumsuz da. Tabii Hollanda ve Norveç gibi takımlar karşısında verdiğimiz mücadele çok önemli. Ama unutmamak lazım ki her rakip tehlikeli. İşte grubumuzdaki en zayıf halka görünen Galler, Çekya'yı yendi.
MERİH'İ ARADIK, ONUNLA 'TÜRK DUVARI' TAMAMLANIR
SORU: En çok hangi futbolcuları beğendiniz? Eksilerimiz ve artılarımız neler?
ALİ GÜLTİKEN: Ozan Tufan, Burak, Çağlar, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf'u beğendim. Keza Okay ve Kenan'ı da görünmeyen kahramanlar olarak ilave edebiliriz. Mert de ön plana çıktı. Aslında Merih, Cengiz ve Cenk sorunları olmadan takımın içinde kalabilselerdi, son maç farklı olurdu. Bunların da katılımıyla hem Avrupa Şampiyonası'nda hem Dünya Kupası grup elemelerinde daha güçlü olacağız.
BÜLENT TİMURLENK: 4 golüyle Burak, 2 gol-3 asist ile Hakan Çalhanoğlu, çalışkanlığıyla Kenan Karaman ve ilk iki maçta Okay ve Letonya maçında Mert Müldür çok iyiydi. Defansın Zeki ve Merih Demiral'a ihtiyacı var. Ozan Kabak'ı yeterli görmedim. Sol bekte ise ideal 11'in standardının altında kaldığımız bir gerçek.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Burak ve Ozan Tufan ön plana çıktılar. Ben bilhassa Norveç maçında Umut Meraş'ı çok beğenmiştim. Artımız; güçlü rakiplere karşı genel oyun stratejimiz 90 dakikalar içinde belli süreler sıkıntılar yaşasak da işledi. Zaten bu maçlar için ilk iki maçtaki en olumsuz görüntülerimiz Hollanda karşısında 3-0'dan sonra Burak'ın golüne kadar yaşadığımız ciddi sıkıntılar. Letonya maçında da çok kolay gol yememiz. Bilhassa hava toplarındaki rahatsızlığımız gündeme geldi. Letonya maçında attığımız 3. golden sonra yorgunluğu da göz önüne alıp ilk iki maçtaki taktiğe dönmeliydik.
GÜRCAN BİLGİÇ: Merih'in eksikliğini hissettik. 'Türk Duvarı'nı Çağlar, tek başına yapmaya çalıştı. Ama özellikle duran toplarda Hollanda ve Norveç karşısında da rakibe vurdurduk. Burak iyi bir kaptan olarak takımı doğru yönetti. Ama benim gözüm Yusuf Yazıcı'nın üstündeydi. Fransa'da çok iyi işler yapıyor. Bu maçlara da yansımasını bekledim. Cengiz Ünder'in yokluğunda ilk 11 şansı da yakaladı ve bir gelişim periyodunda olduğunu gösterdi. Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'sız da orta sahanın olmayacağını gördük. Kabul edelim, iki galibiyetimizde en önemli faktör takım savunmamızdı. Topun bize geçtiği Letonya karşılaşmasında ise oyunu oyalayacak pas trafiğini yapmadık. Bundan sonraki hedefimiz aktif dinlenmeyi de gerçekleştirmek olmalı.
AHMET ÇAKAR: Duygusal bir ülkeyiz. Robotik değiliz. Zaten bu yüzden okyanusları geçip derelerde boğuluyoruz. Ama böylesi daha güzel. Mesela Almanya, asla kolay takımlara kaybetmez. Pek tabii ki istisnaları vardır ama Almanların mantalitesiyle bizim mantalitemiz arasında duygusallık ve romantizm yönünde büyük farklılıklar var.