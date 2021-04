Usta yazarlar A Milli Takım'ı değerlendirdi! 'Köy takımı' dediler ama...

MÜCADELEMİZ ÖNEMLİYDİ

Şu anda direkt iki rakibimizi yendiğimiz için yine bir avantajımız var ama her türlü olumsuz neticeleri de göz önüne alırsak, Letonya'yı yenseydik grup ikinciliğini cebe koymuş olacaktık. Avrupa Şampiyonası'nda da bizim takım için şunu söylememiz lazım; her şey olumlu da olabilir olumsuz da. Tabii Hollanda ve Norveç gibi takımlar karşısında verdiğimiz mücadele çok önemli. Ama unutmamak lazım ki her rakip tehlikeli. İşte grubumuzdaki en zayıf halka görünen Galler, Çekya'yı yendi.