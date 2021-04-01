Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni Malatyaspor'da corona virüs şoku! Tam 4 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı...
Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:00 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:01

Yeni 'da şoku! Tam 4 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı...

Yeni Malatyaspor'da corona virüs şoku! Tam 4 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı...

Süper Lig temsilcilerinden Yeni 'da şoku! Malatya ekibi resmi sosyal medya hesabından yapılan testlerin sonuçlarını paylaştı. Buna göre 'da dört oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Malatyaspor bu hafta sonu Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika bilgisine göre Yeni Malatyaspor'da corona virüs test sonuçları belli oldu. Malatya ekibinde Nurettin Soykan Tesisleri'nde Covid-19 testleri yapıldı. Bu testler neticesinde dört futbolcunun corona virüse yakalandığı tespit edildi. Pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve tedavi süreçlerinin başladığı da açıklandı.

Milli takım dönüşünden sonra Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Tosun, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı gibi oyuncular da corona virüse yakalanmıştı.

Yeni Malatyaspor, Pazar günü saat 16:00'da Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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Yeni Malatyaspor'da corona virüs şoku! Tam 4 oyuncunun test sonuçları pozitif çıktı...
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