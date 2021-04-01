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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:41

35 yılda 30 takım çalıştırdı!

AA
Yılmaz Vural 35 yılda 30 takım çalıştırdı!

Türk futbolunun renkli simalarından olan 'un yeni teknik direktörü , 35 yıllık antrenörlük hayatında çalıştırdığı takım sayısıyla dikkati çekiyor. Vural, "Dünyada aynı durumda olan bir teknik direktör yok. Bu rekor çok sevimli bir rekor mu? Değil. Bu, Türk futbolunun istikrarsızlığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Malatyaspor takımında 1986-1987 sezonunda önce yardımcı antrenör ardından da teknik direktör olarak kariyerine adım atan Vural, daha sonra Süper Lig ve TFF 1. Lig takımları başta olmak üzere birçok kulübü çalıştırdı.

Gençlerbirliği'nde antrenörlük yaptığı 2015-2016 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig takımının başına geçen Vural, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Türk futbolunun en üst ligine dönmenin heyecanını yaşıyor.

Mavi-beyazlı ekiple birlikte kariyerine 30 takım sığdıran ve 35 yıldır antrenörlük yapan Vural, renkli simasıyla da futbolseverlerin sevgisini kazandı.

VURAL: "DÜNYADA AYNI DURUMDA OLAN BİR TEKNİK DİREKTÖR YOK"

Teknik direktör Yılmaz Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek hayatında 35 yılı geride bıraktığını söyledi.

Bu sürede kolay şeyler yaşamadığını aktaran Vural, "O kadar çok takım çalıştırdım ki... Bu benim 30. takımım. Dünyada aynı durumda olan bir teknik direktör yok. Bu rekor çok sevimli bir rekor mu? Değil. Bu, Türk futbolunun istikrarsızlığını ortaya koyuyor. Yani bizi birileri istedi de çalışmadık mı? 'Niye bu kadar değişim oluyor.' sorusunun muhatabı biz oluyoruz ama bunu seçicilere sormak lazım. Sonuç olarak hoş bir durum değil. Yine de güzel bir yanı var, Allah'a şükür hiçbir zaman boş kalmadım. Bir meslekte bu kadar üstte kalmak çok kolay bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bütün bölgelerinde çalışma fırsatı bulduğuna işaret eden Vural, şunları kaydetti: "Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde en az iki üç kere olduk. Doğudan batıya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar çalışmadığım yöre kalmadı. Bunların hepsinin tespitini yapmaya çalışıyorum. Okula giden 18 milyon çocuğumuz var. Öyle dinamik bir ülkeyiz ki. İnsan düşünüyor, bu kadar dinamik bir ülkede yabancı oyuncu Türk'ten daha çok. Ben kafa tasçı, yabancıya karşı biri değilim. Futbolcuyu çağırınca ekmek parası deyip gelecek ama bu imkanları gençlerimize sunamıyoruz. Güzel statlar yaptık ama içinde yabancı kardeşlerimizi yarıştırıyoruz. Bizim çocuklarımız yok. Bu benim içimi acıtıyor."

Türkiye'nin büyük imkanları bulunduğunu anlatan Vural, "Milli takım kazanınca Cumhurbaşkanı'mız çocukları arıyor, moral veriyor. Gençlik ve Spor Bakanı soyunma odasına iniyor. Bu ne kadar mutlu ediyor. Bunun sürekli olmasını istiyorsak, doğru şeyler yapmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Yılmaz Vural 35 yılda 30 takım çalıştırdı!
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