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Giriş Tarihi: 2.4.2021

Ben F.Bahçe’nin kendisiyim

Ben F.Bahçe’nin kendisiyim

G.Saray, üzerinden F.Bahçe’ye savaş açma yoluna gitti, bu aptallıktır. Ben ’nin kendisiyim. Kulübümüz 59 öncesinde şampiyon olmuşsa ve bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki tasdik edecek. Biz daha önce başvuruda bulunmadık, yalan söylüyorlar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yaparken G.Saray'a ağır eleştirilerde bulundu. Uzun süren sessizliğini bozan Yıldırım'ın satır başları şöyle: Üç senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim.

PARA KONUSUNUN KAVGASINI YAPMALI
Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. 1959 öncesi şampiyonluklar için Fenerbahçe müracaat etmiş olsa ben 2014'te çalışmayı başlatıp, 2017'de açıklama yapar mıydım? Yalan söylüyorlar. Galatasaray adına utandım. Konuşmaları kesip yayınlıyorlar. Fenerbahçe şampiyon olmuşsa, bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki onu tasdik edecek. Galatasaray'ın burada yapması gereken bu parayı Fenerbahçe alsın mı almasın mı kavgası olması lazım. Onların zekaları yetmiyor. İnce nokta, eski şampiyonluklar tanındığı zaman yayın hakkından pay alınacak mı? Türker Arslan sen karar verdiysen, Beşiktaş'a nasıl karar verdin? TFF, beni aradı sordu. Böyle bir başvurunun olmadığını söyledim. Galatasaray, Beşiktaş'ın şampiyonluğu verilirken neden itiraz etmedi? Ali Bey'e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım. FETÖ ile ilk mücadele eden insanım. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok.

BEN KARIŞMADIM AMA G.SARAY KARIŞTI!
Ben, Mustafa Cengiz'in söylediği gibi hiçbir olaya karışmadım. Allah'a şükür şerefli bir insanım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım. Dikkat etsinler. Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır. Beni mahkemeye verdiler. Söylediklerimde suç olmadığı tescillendi. Deliller burada, ben bir şeylere karışmadım ama Galatasaray karışmış. Fenerbahçe'nin yanındayım, Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda Fenerbahçe'nin savunucusuyum. Önümüzdeki kongrede konuşacağım.

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Ben F.Bahçe’nin kendisiyim
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