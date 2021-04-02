Ben F.Bahçe’nin kendisiyim

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım,Uzun süren sessizliğini bozan Yıldırım'ın satır başları şöyle: Üç senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim.Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. 1Konuşmaları kesip yayınlıyorlar. Fenerbahçe şampiyon olmuşsa, bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki onu tasdik edecek.İnce nokta, eski şampiyonluklar tanındığı zaman yayın hakkından pay alınacak mı? Türker Arslan sen karar verdiysen, Beşiktaş'a nasıl karar verdin? TFF, beni aradı sordu. Böyle bir başvurunun olmadığını söyledim.Ali Bey'e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım. FETÖ ile ilk mücadele eden insanım. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok.Kimseye de şerefsizlikyapmadım. Dikkat etsinler.Benimahkemeye verdiler. Söylediklerimdesuç olmadığı tescillendi.Deliller burada, ben birşeylere karışmadım ama Galatasaraykarışmış.