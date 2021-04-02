Ben F.Bahçe’nin kendisiyim

G.Saray, Aziz Yıldırım üzerinden F.Bahçe’ye savaş açma yoluna gitti, bu aptallıktır. Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim. Kulübümüz 59 öncesinde şampiyon olmuşsa ve bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki tasdik edecek. Biz daha önce başvuruda bulunmadık, yalan söylüyorlar
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a verdiği röportajdaönemli açıklamalaryaparken G.Saray'aağır eleştirilerde bulundu. Uzun süren sessizliğini bozan Yıldırım'ın satır başları şöyle: Üç senedir susuyorum ama artık konuşmam gerekti. Çünkü Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim.
PARA KONUSUNUN KAVGASINI YAPMALI
Fenerbahçe'ye savaş açmak yanlıştır ve aptallıktır. 1959 öncesi şampiyonluklariçin Fenerbahçe müracaat etmişolsa ben 2014'te çalışmayıbaşlatıp, 2017'de açıklamayapar mıydım? Yalansöylüyorlar. Galatasaray adınautandım. Konuşmaları kesip yayınlıyorlar. Fenerbahçe şampiyon olmuşsa, bunun müracaatını yapıyorsa federasyon tabii ki onu tasdik edecek. Galatasaray'ın buradayapması gereken bu parayıFenerbahçe alsın mı almasınmı kavgası olması lazım.Onların zekaları yetmiyor. İnce nokta, eski şampiyonluklar tanındığı zaman yayın hakkından pay alınacak mı? Türker Arslan sen karar verdiysen, Beşiktaş'a nasıl karar verdin? TFF, beni aradı sordu. Böyle bir başvurunun olmadığını söyledim. Galatasaray,Beşiktaş'ın şampiyonluğuverilirken neden itiraz etmedi? Ali Bey'e de cevap vereceğim. Hakimleri, savcıları üye yaparken, böyle bir örgüt yoktu. Fenerbahçeli olduklarını iddia ediyorlardı. Herhangi bir suçları olmadıkları ispatlandığında, kulübe üye yapıyorduk. Ben kimseyle de tavla oynamadım. FETÖ ile ilk mücadele eden insanım. Yolsuzluk mu yapmışım? Namussuzluk mu yapmışım? Bunların hiçbirisi bende yok.
BEN KARIŞMADIM AMA G.SARAY KARIŞTI!
Ben, Mustafa Cengiz'insöylediği gibi hiçbir olaya karışmadım.Allah'a şükür şereflibir insanım. Kimseye de şerefsizlikyapmadım. Dikkat etsinler.Bu ülkeye şikeyi sokantakım Galatasaray'dır. Benimahkemeye verdiler. Söylediklerimdesuç olmadığı tescillendi.Deliller burada, ben birşeylere karışmadım ama Galatasaraykarışmış. Fenerbahçe'ninyanındayım, Fenerbahçe'ninhaklı olduğu tüm davalardaFenerbahçe'nin savunucusuyum.Önümüzdeki kongredekonuşacağım.