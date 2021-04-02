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Giriş Tarihi: 2.4.2021 14:21

kondisyon ve taktik çalıştı

İHA
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

, 'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi oyunları sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
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