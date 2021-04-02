Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi oyunları sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.



Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

