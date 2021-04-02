Inter'ın eski futbolcusu Fredy Guarin cinnet geçirdi! Kanlar içinde yaka paça gözaltına alındı...

SON DAKİKA: KULÜBÜNDEN İZİN İSTEMİŞTİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU!

Kariyerinde St. Ettiene, Porto ve Inter gibi takımlar olan Kolombiyalı milli futbolcu Fredy Guarin, Kolombiya polisi tarafından yaka paça gözaltına alındı. Şimdilerde formasını giydiği Millonarios takımından kişisel sorunları olduğu nedeniyle izin isteyen Guarin'in videoda polise bağırdığı ve kendinde olmadığı görülüyor.