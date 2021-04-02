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Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:55 Son Güncelleme: 2.4.2021 11:14

Inter'ın eski futbolcusu cinnet geçirdi! Kanlar içinde yaka paça gözaltına alındı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Inter'ın eski futbolcusu Fredy Guarin cinnet geçirdi! Kanlar içinde yaka paça gözaltına alındı...
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Bir dönem gösterdiği performansla hem Inter'ın hem de Kolombiya milli takımının en önemli oyuncuları arasında yer alan , ülkesi Kolombiya'da kanlar içerisinde gözaltına alındı! 'in bu halini görenler gözlerine inanamadı. Marca'nın aktardığı haberine göre Guarin, aile içi şiddet nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.

Perşembe sabahı yaşanan olay Kolombiya'da gerçekleşti. Envigado kentinde yaşanan aile içi tartışma kavgaya dönüştü. Kolombiya polisi olay yerine geldikten sonra eski Inter futbolcusu Fredy Guarin'i gözaltına aldı. Elleri ve sırtı kan içinde olan Guarin, polise de güçlük çıkarmak istedi fakat yaka paça alıkonuldu.

SON DAKİKA: KULÜBÜNDEN İZİN İSTEMİŞTİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU!

Kariyerinde St. Ettiene, Porto ve Inter gibi takımlar olan Kolombiyalı milli futbolcu Fredy Guarin, Kolombiya polisi tarafından yaka paça gözaltına alındı. Şimdilerde formasını giydiği Millonarios takımından kişisel sorunları olduğu nedeniyle izin isteyen Guarin'in videoda polise bağırdığı ve kendinde olmadığı görülüyor.

34 yaşındaki kanat oyuncusunun polis tarafından alıkonduğu anların görüntüleri de sosyal medyada giderek yayıldı. Guarin'in gözaltına alınma sebebinin aile içi şiddet olduğu da gelen bilgiler arasında.

Dünyaca Ünlü Futbolcu Fredy Guarin polis tarafından kanlar içinde gözaltına alındı

Gazeteci Guillermo Arango, Guarin'in kulübü Millonarios'un oyuncunun yanında olacağını açıkladı. Polisler de Guarin'in ailesine fiziksel olarak saldırdığını açıkladı.

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Inter'ın eski futbolcusu Fredy Guarin cinnet geçirdi! Kanlar içinde yaka paça gözaltına alındı...
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