Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus Teknik Direktörü Pirlo, ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı
Giriş Tarihi: 3.4.2021 00:51

Teknik Direktörü Pirlo, ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

AA
Juventus Teknik Direktörü Pirlo, ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'un teknik direktörü , ev partisi yapan Weston , Arthur, 'nın Torino ile yarın yapacakları maçın kadrosuna almadığını söyledi.

Juventus Teknik Direktör Andrea Pirlo'dan 3 oyuncusu hakkında flaş karar... Pirlo, Torino derbisinden önce düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart akşamı ev partisi yaparken polis baskınına uğrayarak, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden para cezası kesilen üç oyuncusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Futbol camiasındaki bireyler olarak hareketleriyle herkese örnek olmaları gerektiğini belirten Pirlo, oyuncularının yaptığının dünyanın içinden geçtiği salgın döneminde yanlış olduğunu, dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Teknik direktör Pirlo, ABD'li McKennie, Brezilyalı Arthur ve Arjantinli Paulo Dybala'yı Torino ile yapacakları derbi müsabakasında kadro dışı bıraktığını şöyle açıkladı:

"Geçen akşamki hadiseye karışan 3 oyuncu yarınki maçın kadrosuna alınmadı. Zamanla çalışmaya başlayacaklar ve ne olduğunu göreceğiz."

Diğer yandan, yarınki Torino derbisini kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Pirlo, kendi kariyeri için ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben tek tek maçlara odaklanıyorum ve işimi iyi yapmayı düşünüyorum. Diğer taraftan, eğer 10 maçta kaybediyorsanız evinize dönmeniz normaldir. Ama benim amacım işimi iyi yapmak ve Juventus'ta çalışmaya devam etmek."

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...
Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Luiz Gustavo kararı! Milli takımda şov yapan Ozan Tufan geri dönüyor...
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaştı! Hastalığı yüzünden günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!
Son dakika: Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi! Emekli olup teknik ekibe katılacak...
Spekülatif saldırıya topyekün karşı çıkış: 6 günde 10 milyar dolar satıldı
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır...
Son dakika | Kırmızı alarm: Bu olursa en istenmeyen tedbir gündeme gelir!
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus Teknik Direktörü Pirlo, ev partisi yapan 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA