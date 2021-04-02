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Giriş Tarihi: 3.4.2021 00:25

'de, takımdan ayrılacak 'nun yerine forvet düşünülmüyor

AA
Manchester City'de, takımdan ayrılacak Sergio Agüero'nun yerine forvet düşünülmüyor

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , kulüpte yaşanan finansal zorluklar nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılacak Arjantinli 'nun yerine başka oyuncu alınamayabileceğini söyledi.

Leicester City ile yarın deplasmanda yapacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüplerin ekonomik yönden büyük sıkıntı içinde olduğunu hatırlattı.

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Takımdan ayrılacağını duyuran Agüero'nun yerine aynı kalitede bir oyuncuyu yaz transfer sezonunda kadrolarına katmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Guardiola, "Neler olacağını bilmiyorum ama piyasadaki bonservis bedellerini karşılayarak bir forvet alacak gücümüz yok. Bu imkansız. Her kulüp gibi biz de finansal yönden zorluklar çekiyoruz. Gelecek sezon için herhangi bir golcü alma olasılığımız düşük. Bu kadroyla devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Lider Manchester City'nin forvet hattında, Agüero'nun dışında yalnızca Brezilyalı Gabriel Jesus yer alıyor.

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Manchester City'de, takımdan ayrılacak Sergio Agüero'nun yerine forvet düşünülmüyor
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