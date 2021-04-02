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Giriş Tarihi: 2.4.2021 13:13 Son Güncelleme: 2.4.2021 13:29

Merih ve Kaan'dan sonra bir vaka daha! da koronavirüse yakalandı!

AA
Merih ve Kaan'dan sonra bir vaka daha! Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı!

Son dakika... kampından dönen milli futbolcularda koronavirüs vakaları devam ediyor. ve 'ın ardından 'ın da testinin pozitif çıktığı açıklandı. Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından 'tan yapılan bilgilendirmede, deneyimli oyuncunun evinde karantinada olduğu ifade edildi.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Juventus Merih Demiral'ın, Sassuolo da Kaan Ayhan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

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Merih ve Kaan'dan sonra bir vaka daha! Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı!
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