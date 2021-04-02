Ön yargı ile geldim Türkiye’ye aşık oldum

DG Sivasspor’un yıldızı Max Gradel, Türkiye’ye ön yargılarla geldiğini itiraf ederek, “Ancak bu ülkeye aşık oldum, ailemi de getirdim” dedi
Süper Lig'in en efektif hücum oyuncularından biri olan DG Sivasspor'un yıldızı Max Gradel, kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra Türkiye'ye adeta aşık olduğunu söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, "Her maçtan öncemilli marş söyleniyor.İlk önce çokşaşırdım. Şimdiezberlemeye başladım. Hattaartık Türk Milli Marşı'nı biliyorum.Bu çok özel bir şey" şeklinde konuştu. Transferini de anlatan Gradel, "Dürüst davranmak gerekirse ön yargılıydım Türkiye için. Ama ne zaman buraya geldim ve gördüm, öyle olmadığını anladım. Ailemi de buraya getirdim. Artık Türkiye'yi terk etmek bile istemiyorum, Türkiye'ye aşık oldum" dedi.