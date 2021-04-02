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Giriş Tarihi: 2.4.2021

Ön yargı ile geldim Türkiye’ye aşık oldum

Ön yargı ile geldim Türkiye’ye aşık oldum

’un yıldızı , Türkiye’ye ön yargılarla geldiğini itiraf ederek, “Ancak bu ülkeye aşık oldum, ailemi de getirdim” dedi

Süper Lig'in en efektif hücum oyuncularından biri olan DG Sivasspor'un yıldızı Max Gradel, kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra Türkiye'ye adeta aşık olduğunu söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, "Her maçtan önce milli marş söyleniyor. İlk önce çok şaşırdım. Şimdi ezberlemeye başladım. Hatta artık Türk Milli Marşı'nı biliyorum. Bu çok özel bir şey" şeklinde konuştu. Transferini de anlatan Gradel, "Dürüst davranmak gerekirse ön yargılıydım Türkiye için. Ama ne zaman buraya geldim ve gördüm, öyle olmadığını anladım. Ailemi de buraya getirdim. Artık Türkiye'yi terk etmek bile istemiyorum, Türkiye'ye aşık oldum" dedi.

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Ön yargı ile geldim Türkiye’ye aşık oldum
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