Ön yargı ile geldim Türkiye’ye aşık oldum

Süper Lig'in en efektif hücum oyuncularından biri olan DG Sivasspor'un yıldızı Max Gradel, kırmızı-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra Türkiye'ye adeta aşık olduğunu söyledi. 33 yaşındaki oyuncu,şeklinde konuştu. Transferini de anlatan Gradel, "Dürüst davranmak gerekirse ön yargılıydım Türkiye için. Ama ne zaman buraya geldim ve gördüm, öyle olmadığını anladım. Ailemi de buraya getirdim. Artık Türkiye'yi terk etmek bile istemiyorum, Türkiye'ye aşık oldum" dedi.