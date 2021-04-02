Sırat köprüsü!

mre Belözoğlu'nu göreve getiren Fenerbahçe'de nisan ayı çok zorlu geçecek.Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak.Nisan ayında alınacak sonuçlar takımın hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak.Fenerbahçe Kulübü, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanacak kişi sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada, 2018 yılında oy kullanma hakkına sahip olan üye 25 bin 857 iken bu sayının 2021 yılında artarak 28 bin 529 sayısına ulaştığı kaydedildi., gelir gelmez ilk hamleyi yaptı. Sarılacivertlilerde orta alan kurgusu değişiyor. Genç teknik adam, Ozan Tufan'ı haftalar sonra 11'e dahil ediyor. Belözoğlu, orta saha kurgusunda Ozan'dan vazgeçmeyecek. Maçına göre Sosa-Gustavo ikilisinden biri tercih edilecek. Fenerbahçe'nin saldırarak başlayacağı maçlarda Gustavo kulübede olacak. Sosa takıma yön verecek. Mücadeleye dayalı müsabakalarda ise Luiz Gustavo tercih edilecek. Ayrıca maç içinde bu iki isim birbirinin yerine oyuna dahil olabilecek.