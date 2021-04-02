Sırat köprüsü!

Dördü düşme korkusu yaşayan takımlarla olmak üzere bir ay içinde 6 sınav verecek olan sarı-lacivertliler, hem şampiyonluk iddialarını hem de kulüpteki geleceklerini tayin edecek...
Emre Belözoğlu'nu göreve getiren Fenerbahçe'de nisan ayı çok zorlu geçecek. Bu ay içerisinde 6 kritikmaça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde hemteknik sorumlu Belözoğlu hem de futbolcular,bir anlamda kulüpteki kaderlerinibelirleyecekler. Fenerbahçe, bu ay toplam 6 lig maçına çıkacak. Bu 6 maçın 4'üdirekt düşme hattının içinde veya düşmekorkusu yaşayan takımlarla (Denizlispor,Yeni Malatyaspor, Başakşehir,Kasımpaşa) olacak. Nisan ayında alınacak sonuçlar takımın hem şampiyonluk yolundaki kaderini belirleyecek hem de birçok ismin sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceğine rehber olacak.
28 BİN 529 ÜYE OY KULLANACAK
Fenerbahçe Kulübü, 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanacak kişi sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada, 2018 yılında oy kullanma hakkına sahip olan üye 25 bin 857 iken bu sayının 2021 yılında artarak 28 bin 529 sayısına ulaştığı kaydedildi.
BELÖZOĞLU'NDAN YENİ ORTA SAHA! EMRE BELÖZOĞLU, gelir gelmez ilk hamleyi yaptı. Sarılacivertlilerde orta alan kurgusu değişiyor. Genç teknik adam, Ozan Tufan'ı haftalar sonra 11'e dahil ediyor. Belözoğlu, orta saha kurgusunda Ozan'dan vazgeçmeyecek. Maçına göre Sosa-Gustavo ikilisinden biri tercih edilecek. Fenerbahçe'nin saldırarak başlayacağı maçlarda Gustavo kulübede olacak. Sosa takıma yön verecek. Mücadeleye dayalı müsabakalarda ise Luiz Gustavo tercih edilecek. Ayrıca maç içinde bu iki isim birbirinin yerine oyuna dahil olabilecek.