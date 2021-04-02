Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?
Giriş Tarihi: 2.4.2021 07:10 Son Güncelleme: 2.4.2021 07:10

: 'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni doğacak mı?

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar corona virüs şokuyla sarsıldı. Milli takıma giden Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı, corona virüse yakalandı. Hatayspor karşısında takımın as stoperleri Marcao ile Luyindama da cezalı. 'in stoper olarak düşündüğü Taylan'ın hasta olmasından sonra sürpriz bir karar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgisine göre Galatasaray teknik direktörü , Hatayspor karşısında hem sezon başında hem de devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç yıldız adayını oynatacak. Geçtiğimiz senelerdeki örneği akıllara gelse de genç oyuncu bu sezon sadece 8 dakika sahada kaldı.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

SON DAKİKA: FATİH TERİM'İN TERCİHİ BELLİ OLDU! HATAYSPOR KARŞISINDA...

Ocak ayında yabancı sınırı artınca son anda lisansı çıkartılan Ozorwafor, Galatasaray'daki eksikler nedeniyle oynama fırsatı yakaladı. Galatasaray teknik patronu , 'un yanında Ryan Donk'a forma şansı verecek. İkili bu sezon hiç birlikte oynamadı. Taylan'ın hastalanması da Terim'İn planlarını bozdu.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

2019 yazında geleceğe yatırım olarak 300 bin Euro'ya G.Saray'a transfer edilen Valentine , beklenen gelişmeyi gösteremedi. Hatay deplasmanında eksiklerden dolayı forma fırsatı yakalayan 1999 doğumlu Nijeryalı, biraz da şansının yardımıyla Galatasaray'da yoluna devam ediyor. Geleceğini belirlemek ise ortaya koyacağı performansa bağlı.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

İşte Ozornwafor gerçekleri!

TFF, ocak ayında 14 yabancı sınırını 16'ya yükseltmeseydi Valentine 'a yine lisans çıkartılmayacaktı. Nijeryalı stoper, takımda kalınca Emin Bayram Boluspor'a kiralık gitti.

Ceza, sakatlık ya da hastalık sorunu yaşanmasaydı , Ozonrwafor'a şans vermeyi düşünmüyordu. Yönetim de 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyordu.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

Stoperler Luyindama ve Marcao aynı hafta cezalı duruma düştü. Savunmaya çekilmesi planlanan Taylan Antalyalı izolasyona alındı ve şans bir kez daha 'a güldü.

Kritik Hatay deplasmanında ilk 11'de çıkacak olan 1.94'lük Ozornwafor, sergileyeceği performansla hem Galatasaray'ın ligdeki kaderini hem de sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini belirleyecek.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

SADECE 8 DAKİKA SAHADA KALDI

Geçen sezon kiralandığı İspanya 2.Lig ekibi Almeria'da sadece 5 maçta oynayan , Galatasaray'daki tek resmi maçına 6-0 kazanılan Gençlerbirliği'ne karşı çıkarken 8 dakika sahada kaldı.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

TERİM'İN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç ceza alan 'in itirazını reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de yarın oynanacak Atakaş Hatayspor ile Fatih Karagümrük maçlarında yer alamayacak. Kurul ayrıca, yardımcı antrenör Ümit Davala'nın da 2 maçlık cezasını onadı.

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

'Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray terör örgütü mensubu diyor. Bu tip insanların ülkemizde yöneticilik yapmaması lazım. Bunun sonuçlarının nereye varacağını hesap etmeleri gerekir.'

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

YUSUF GÜNAY: 'SONUÇLARININ NEREYE VARACAĞINI HESAP ETMELİLER!'

'Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray'ı bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici.

Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray terör örgütü mensubu diyor. Bu tip insanların ülkemizde yöneticilik yapmaması lazım. Bunun sonuçlarının nereye varacağını hesap etmeleri gerekir. Eğer şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde olsaydı. Bu işlerin peşinden koşar mıydı?'

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

ESKİ TAHKİM KURULU BAŞKANI TÜRKER ARSLAN: 'BU BAŞVURUYU REDDETTİK...'

'Benim Tahkim Kurulu başkanlığım döneminde Fenerbahçe, müracaatta bulundu. Biz de bu başvuruyu reddettik. Ben Metin Bey'i üzüntüyle dinledim. Konuşmalarının seviyeleri düşüktü, terbiyesizceydi. Kendisini muhatap almıyorum.'

Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?

'Beni geçmiş Fenerbahçe yöneticilerine sorabilir. Haluk Ulusoy ve Türker Arslan bu işi manipule etti diyor, böyle bir şey söz konusu değil. Bu konu Yönetim Kurulu'nun karar defterlerinde de var. TFF bu konuda sorumludur, başvuru evrakını açıklamalı.'

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Son dakika: Fatih Terim'in tercihi belli oldu! Şans hep yanında yeni Ozan Kabak doğacak mı?
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