Son dakika: Şenol Güneş'ten prim açıklaması! "Bu iddialar asılsızdır"

Son dakika... Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için zorlu bir yolculuğa çıkan A Milli Takımımız, eleme gruplarına müthiş bir başlangıç yaptı. Hollanda ve Norveç'i yenen ay-yıldızlılar, Letonya karşılaşmasında ise 1 puana razı olmuştu. Çıktığı 3 maçta 7 puan alarak grupta zirveye oturan milli futbolcularımız için basında çıkan bir iddia çok tartışıldı. A Milli Takım kampına katılan tüm takım futbolcularına 3 maçlık dilimin ardından prim dağıtıldığı ifade edildi. Sosyal medyada gündem olan bu habere Şenol Güneş'ten cevap geldi.
Sabah Spor'a özel açıklamalar yapan Güneş, kesinlikle prim konuşulmadığını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi. Güneş, şu an için böyle bir çalışmalarının olmadığını da sözlerine ekledi.
GÜNEŞ: PRİM İDDİALARI ASILSIZDIR!
Güneş'in Sabah Spor'a yaptığı özel açıklama şöyle: "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok."
Şu aşamada para ya da prim konuşmadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şu şekilde bitirdi: Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde"
3 MİLYON 750 BİN EURO PRİM İDDİASI VARDI!
A Milli Takım kafilesinde yer alan futbolculara toplamda 3 milyon 750 bin euro değerinde prim ödendiği iddia edilmişti. Habere göre 100 bin euro, 75 bin euro ve 50 bin euro şeklinde dağıtılan primler oyuncuların oynadığı maç sayısına göre belirlenmişti. Güneş, Sabah Spor'a bu iddiaların asılsız olduğunu ve prim dağıtılmadığını açıkladı.
7 PUANLA ZİRVEYE OTURDUK!
2022 Katar yolunda zorlu bir grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, güzel bir başlangıç yaparak hem oyun hem de skor olarak istediğini aldı. Hollanda'yı 4-2 yenen ay-yıldızlılar, deplasmanda Norveç'i ise 3-0 devirdi.
3 maçlık periyodun son müsabakasında ise Letonya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, 7 puanla grupta zirvede yer alıyor.