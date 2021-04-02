Son dakika: Şenol Güneş'ten prim açıklaması! "Bu iddialar asılsızdır"

Şu aşamada para ya da prim konuşmadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şu şekilde bitirdi: Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde"