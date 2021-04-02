Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş'ten prim açıklaması! "Bu iddialar asılsızdır"
Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:54 Son Güncelleme: 2.4.2021 16:39

Son dakika: 'ten prim açıklaması! "Bu iddialar asılsızdır"

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Şenol Güneş'ten prim açıklaması! Bu iddialar asılsızdır

Son dakika... A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Eleme grubuna güzel bir başlangıç yaparak çıktığı 3 maçta 7 puan topladı. 'in öğrencileri Hollanda ve Norveç'i yendikten sonra Letonya ile berabere kaldı. Katar'da düzenlenecek dev organizasyona katılma yolunda başarılı bir periyot geçiren ay-yıldızlı futbolcuların, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından primle ödüllendirildiği iddia edildi. Şenol Güneş, basında çıkan bu iddialara aracılığıyla cevap verdi. Sabah Spor'a konuşan Güneş, prim iddialarını yalanlarken, böyle bir çalışmalarının olmadığını dile getirdi.

Son dakika... Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası için zorlu bir yolculuğa çıkan A Milli Takımımız, eleme gruplarına müthiş bir başlangıç yaptı. Hollanda ve Norveç'i yenen ay-yıldızlılar, Letonya karşılaşmasında ise 1 puana razı olmuştu. Çıktığı 3 maçta 7 puan alarak grupta zirveye oturan milli futbolcularımız için basında çıkan bir iddia çok tartışıldı. A Milli Takım kampına katılan tüm takım futbolcularına 3 maçlık dilimin ardından prim dağıtıldığı ifade edildi. Sosyal medyada gündem olan bu habere Şenol Güneş'ten cevap geldi.

Sabah Spor'a özel açıklamalar yapan Güneş, kesinlikle prim konuşulmadığını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi. Güneş, şu an için böyle bir çalışmalarının olmadığını da sözlerine ekledi.

GÜNEŞ: PRİM İDDİALARI ASILSIZDIR!

Güneş'in Sabah Spor'a yaptığı özel açıklama şöyle: "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok."

Şu aşamada para ya da prim konuşmadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, sözlerini şu şekilde bitirdi: Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız. Bütün oyuncularım da aynı şekilde"

3 MİLYON 750 BİN EURO PRİM İDDİASI VARDI!

A Milli Takım kafilesinde yer alan futbolculara toplamda 3 milyon 750 bin euro değerinde prim ödendiği iddia edilmişti. Habere göre 100 bin euro, 75 bin euro ve 50 bin euro şeklinde dağıtılan primler oyuncuların oynadığı maç sayısına göre belirlenmişti. Güneş, Sabah Spor'a bu iddiaların asılsız olduğunu ve prim dağıtılmadığını açıkladı.

7 PUANLA ZİRVEYE OTURDUK!

2022 Katar yolunda zorlu bir grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, güzel bir başlangıç yaparak hem oyun hem de skor olarak istediğini aldı. Hollanda'yı 4-2 yenen ay-yıldızlılar, deplasmanda Norveç'i ise 3-0 devirdi.

3 maçlık periyodun son müsabakasında ise Letonya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, 7 puanla grupta zirvede yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...
Spekülatif saldırıya topyekün karşı çıkış: 6 günde 10 milyar dolar satıldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaştı! Hastalığı yüzünden günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!
Doğumuna sayılı günler kalan Gaye Turgut Evin bebeğinin ismini açıkladı! Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'den karnı burnunda pozlar...
Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Luiz Gustavo kararı! Milli takımda şov yapan Ozan Tufan geri dönüyor...
Son dakika | Kırmızı alarm: Bu olursa en istenmeyen tedbir gündeme gelir!
Yerli intranazal Kovid-19 aşısında son dakika: Mutasyona karşı etkisi kanıtlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şenol Güneş'ten prim açıklaması! "Bu iddialar asılsızdır"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA