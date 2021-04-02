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Giriş Tarihi: 2.4.2021 12:17

Sivas'ta 3 puan peşinde!

DHA
Trabzonspor Sivas'ta 3 puan peşinde!

’in 32’nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak , eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in tedavileri devam ediyor. Kamil Ahmet ile Afobe'nin durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Djaniny ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan MKE Ankaragücü maçındaki 11'inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny'in yerine hücum hattında Yusuf Sarı'ya forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat Özdemir, Kamil Ahmet-Afobe (Belirsiz)
CEZALI: Djaniny


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Trabzonspor Sivas'ta 3 puan peşinde!
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