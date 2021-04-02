Trabzonspor Sivas'ta 3 puan peşinde!

TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in tedavileri devam ediyor. Kamil Ahmet ile Afobe'nin durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Djaniny ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan MKE Ankaragücü maçındaki 11'inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny'in yerine hücum hattında Yusuf Sarı'ya forma vermesi bekleniyor.