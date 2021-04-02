Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız
Giriş Tarihi: 2.4.2021 10:18

Umut Meraş: 'na katılacağız

DHA
Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

'nın sol bek oyuncusu Umut Meraş, açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlı ekibin 'na katılacağını inandığını belirten Meraş, "Takım olarak çok iyi uyumumuz var. Konsantre olduğumuz sürece başaracağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na da katılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Fransa Ligue 2'de Le Havre forması giyen Umut Meraş, A Milli Takım'ın performansı ve hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ay-yıldızlıların grupta oynadığı ilk 3 maçtaki performansını değerlendiren Meraş, "İlk iki maçımız Hollanda ve Norveç'e karşı çok zorluydu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama takım olarak iyiydik ve 6 puan aldık. Biz buna inanıyorduk. Son Letonya maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Yorgunluk da vardı. Bu bir bahane değil. Şu anda 7 puanımız var, lideriz. Hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde iki tane kazanabileceğimiz maç var. Zaten Hollanda ve Norveç'i yendik; hepsini kazanabiliriz. Takım olarak da çok iyi uyumumuz var. Konsantre olduğumuz sürece başaracağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na da katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA SES GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Bu yaz oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili olarak ise 25 yaşındaki defans, "İtalya zor maç olacak. Elimizden gelen mücadeleyi de orada vereceğimizi düşünüyorum. Eğer takım olarak uyumuz içerisinde, saha içerisinde istediklerimizi yaparsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir arkadaşlık var. Avrupa Şampiyonası'nda ses getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA HEDEFİM AVRUPA'DA KALMAK"

Transferde adı sıkça başka takımlarla anılan Umut Meraş, "Şu anda hedefim Avrupa'da kalmak. Ama tabii ki hayatta her şey olabilir. Önümde 8 maçım var, ona odaklanmış durumdayım. Ondan sonra da transfer süreci geldiğinde durumumuza bakarız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınında fenalaştı! Hastalığı yüzünden günden güne eriyen Seren Serengil hastaneye kaldırıldı!
Son dakika | Bankalarda 10 maddelik yeni dönem! Artık bitti...
Survivor’da dün gece kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu ve sembolü kim kazandı? İşte Survivor 1 Nisan SMS oy sıralaması
Spekülatif saldırıya topyekün karşı çıkış: 6 günde 10 milyar dolar satıldı
Doğumuna sayılı günler kalan Gaye Turgut Evin bebeğinin ismini açıkladı! Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin'den karnı burnunda pozlar...
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güzel oyuncu Zehra Yılmaz arasında aşk iddiası! Ozan Tufan ile Rojin Haspolat'ın düğününden sonra...
Son dakika | Bakan Koca koronavirüste acı bilançoyu açıkladı: Sınır aşıldı
SON DAKİKA HABERİ: Artvin'de korkutan yangın! Alevler 4 eve sıçradı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş yerli aşı açıklaması! Tarih belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA