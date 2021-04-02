Umut Meraş: Dünya Kupası'na katılacağız

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ay-yıldızlıların grupta oynadığı ilk 3 maçtaki performansını değerlendiren Meraş, "İlk iki maçımız Hollanda ve Norveç'e karşı çok zorluydu. Zorlu geçeceğini biliyorduk ama takım olarak iyiydik ve 6 puan aldık. Biz buna inanıyorduk. Son Letonya maçı istediğimiz gibi geçmedi. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Yorgunluk da vardı. Bu bir bahane değil. Şu anda 7 puanımız var, lideriz. Hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde iki tane kazanabileceğimiz maç var. Zaten Hollanda ve Norveç'i yendik; hepsini kazanabiliriz. Takım olarak da çok iyi uyumumuz var. Konsantre olduğumuz sürece başaracağımıza inanıyorum. Dünya Kupası'na da katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.