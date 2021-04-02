Yılmaz Vural: Real Madrid bile gelse yenmemiz lazım!

"ERZURUMSPOR BENİM NEDEN 30. TAKIMIM TÜRKİYE BUNU SORGULAMALI"

Erzurumspor'un 30. takımı olduğunu hatırlatan Vural, kabahatin kendisinde mi yoksa sistemde mi olduğunun sorgulanması gerektiğini vurgulayarak " Ben bir dönem bir takıma gitmesem belki daha büyük takımlara giderdim. Ama kıramıyoruz arıyorlar gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde başarılı oluyoruz. Ama bu lig başka bir lig Türkiye liglerinin arasında 10 misli farklar vardır. Yukarıda bütçe 150 milyondur bir aşağısında 10 milyon en aşağıda 1.5 milyondur. Çok büyük ekonomik ve fiziksel farklar oluyor. Biz isteriz tabi bu ligde olmayı. Buranın her şeyi farklı. Erzurum benim 30. takımım Türkiye kendini sorgulamalı. Ya bu adam 30 takım değiştirmiş neler oluyor kabahat bu adamda mı yoksa sistemde mi diye. Ben bu kadar takım değiştirmek istediğimden değişmedim ki sonuçta. Herkes olanı değerlendiriyor. Kimse sebebini araştırmıyor" dedi.