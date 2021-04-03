Batuhan Karadeniz: Psikolojik destek alsam zirvede olurdum

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğinde 'geleceğin yıldızları' arasında gösteriliyordu. Müthişyeteneğiyle izleyenleri büyüleyen ancaksahadaki oyunundan çok, 'takımın yaramazçocuğu' sıfatıyla öne çıkan Batuhan,sonrasında Eskişehirspor, Trabzonspor,Elazığspor ve Sivasspor maceralarında sık sık'kadro dışı' haberleriyle gündeme geldi. Herkesin ondan umudunu kestiği bir dönemde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon formasıyla yeniden doğdu. Hekimoğlu'nda23 gol atarak kariyer rekorunu kıranBatugol, Süper Lig dahil olmak üzere birçokkulübün dikkatini çekti. Tekrar konuşulmaya başladığı dönemde SABAH SPOR'a özel röportaj veren 29 yaşındaki forvet, sorularımızı açık yüreklilikle cevapladı. İşte Batuhan Karadeniz'indikkat çeken açıklamaları…
BURAK YILMAZ GÖZÜ KAPALI GOL ATAR
Oynadığın takımlardayeterinceşans bulduğunu düşünüyormusun?İnsanlar benim üzerimdeçok fazla durdu ama ben kendiüstümde durmadım. Uğraşmamamgereken şeylerle uğraştım.Zamanı geri sarsam farklı şeylerolabilirdi. En yükseklerden en aşağıindim. Şu an ayağım yere basıyorve tekrar bir sıçrama yapacağım.
29 yaşındasın ve Süper Lig'edönmek istiyorsun. Fransa'da Lilleforması giyen Burak Yılmaz 34 yaşındayurt dışına transfer yaptı veinanılmaz işlere imza atıyor. BurakYılmaz için neler söylersin?Burak ağabeyle Beşiktaş'ta çalışmafırsatım olmuştu. Gol şansı ve gol yeteneğiçok yüksek bir insan. Gözünü kapatsatopu kaleye gönderecektir. Zatentecrübe, yetenek ile birleşince bambaşkaoluyor. Burak Yılmaz, Türkiye'yegelmiş ender oyunculardan biri.
TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTERİM
Geçmişte Trabzonspor forması giydin ve şuan Trabzonspor Kulübü sana 10 dakika uzaklıkta.Bu nasıl bir duygu?Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerineşu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüpbaktığımda artık ayaklarım yere daha sağlambasıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallahtekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur.
Hekimoğlu Trabzon ile hedefiniz nedir? BaşkanCelil Hekimoğlu, senin Trabzonspor'a gidebileceğinyönünde bir paylaşım da yapmıştı.Bunu nasıl değerlendiriyorsun?Bulunduğum ortamdan gayet memnunum.Başkanımız izin verirse tabiiki Trabzonspor'a gitmek isterim. Şuan play-off'ları hedefliyoruz. Ben bu çatınınaltındayım ve burada gereken ilgiyi görüyorum.Bu kulübü yukarıya çıkartmak en büyükhedefim. Dolayısıyla önce bir üst lig, ardından dadaha yukarıları hedefliyoruz.
GENÇ ÇOCUKLARI BİNLERCE KİŞİNİN ÖNÜNE ATIYORLAR
Zirveyi de gördün, düşüşe de geçtin. Böylebir oyuncu olarak gençlere ne söylersin?Genç oyuncuların psikolojik olarak destekalmasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcularınyanında bir danışman olmalı. 18 yaşımadönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Şuan psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzelgidiyor. 15 yaşındaki bir oyuncuyubinlerce kişinin önüne atmamak lazım.Genç yaşta ne kadar parlayanoyuncu varsa piyasadan silinmiş.Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcıve Abdülkadir Ömür'ün çıktığıjenerasyon mecburiyetten çıktı.Sıkıntılı süreçte gençlerioynattılar. Bursaspor'danAli Akman ve BurakKapacak çıktı. Bursamali sıkıntıyaşamasabunlar daoynamazdı.
BENDEN ÖNCE DUŞA GİRME' DİYENLER VAR
Alt liglerle ilgili bize neler söylersin?Erzincan kulübünde Ethem Erboğa diye bir oyuncu var. İnanılmaz yetenekli bir futbolcu. Önceden çok beklenti olmayan bir oyuncu bile bir alt ligde rahatça şans bulabiliyordu. Ama şimdi Beşiktaş veya G.Saray'dan 3. Lig'e gidiyorlar. Orada zaten kişisel gelişimini sağlayamadıysa oyuncu, 'Benden önce duşa girme, topa sert vurma' gibi sözler sarf ediyor. Bu çocuklar oradan tırmanamaz ki! Çocuklar eziliyor. Benim bu duruma gelmemde Beşiktaş'ın katkısı çok fazladır. Ama ben oradan Eskişehirspor'a gitmiştim. Ligde Eskişehirspor'da gösterdiğim performanstan sonra yükselme şansı yakaladım.
OĞLUMA 'FORVET DEĞİL STOPER OL' DERİM
Türkiye'de yeteri kadar forvet yetişmediğiiddia ediliyor. Kendi tecrübendenyola çıkarak bu yoruma bakış açın nedir?Her takım 5-10 milyon Euro'ya forvetalırsa tabii ki forvet yetişmez ülkede. Benimçocuğum şu anda 5 yaşında. Banabir gün 'Futbol oynamak istiyorum' dese,bir golcü olarak oğluma, 'Stoper ol' derim.Çünkü Süper Lig'de kaç tane santrforoynayan yerli futbolcu var! Sonra dadiyorlar ki, 'Forvet yetişmiyor'. Şöyle bakalım,mesela Enes Ünal şu an Türkiye'deolsa oynayacak mıydı? Şans verilmeseoyuncu kendini gösteremez ki.
GÖNLÜM BEŞİKTAŞ VE TRABZON'DAN YANA
Ligde şampiyonluk yarışınınasıl değerlendirirsin?Şampiyonluk yarışında iki tanetuttuğum, gönül verdiğim takımvar. Biri Beşiktaş, biri deTrabzonspor. Umarım ikisindenbirisi olur ve ben de mutlu olurum.Gidişat o şekilde.
Salih Kavrazlı ve TahaTunç, Trabzonspor'dan HekimoğluTrabzon'a geldi. Bu oyunculariçin ne söylersin?Salih Kavrazlı önemli bir sakatlıktansonra toparlamaya başladı.İlerisi çok açık bir oyuncu.Salih ve Taha Tunç'un güçlenmelerilazım. Ama ileride Trabzonsporformasını taşıyacak yeteneğesahip futbolcular.