Batuhan Karadeniz: Psikolojik destek alsam zirvede olurdum

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğindearasında gösteriliyordu.Herkesin ondan umudunu kestiği bir dönemde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon formasıyla yeniden doğdu.Tekrar konuşulmaya başladığı dönemdeözel röportaj veren 29 yaşındaki forvet, sorularımızı açık yüreklilikle cevapladı.İnsanlar benim üzerimdeçok fazla durdu ama ben kendiüstümde durmadım. Uğraşmamamgereken şeylerle uğraştım.En yükseklerden en aşağıindim. Şu an ayağım yere basıyorve tekrar bir sıçrama yapacağım.Burak ağabeyle Beşiktaş'ta çalışmafırsatım olmuştu. Gol şansı ve gol yeteneğiçok yüksek bir insan. Gözünü kapatsatopu kaleye gönderecektir. Zatentecrübe, yetenek ile birleşince bambaşkaoluyor.Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerineşu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüpbaktığımda artık ayaklarım yere daha sağlambasıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallahtekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur.Bulunduğum ortamdan gayet memnunum.Şuan play-off'ları hedefliyoruz. Ben bu çatınınaltındayım ve burada gereken ilgiyi görüyorum.Genç oyuncuların psikolojik olarak destekalmasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcularınyanında bir danışman olmalı. 18 yaşımadönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Şuan psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzelgidiyor.Genç yaşta ne kadar parlayanoyuncu varsa piyasadan silinmiş.Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcıve Abdülkadir Ömür'ün çıktığıjenerasyon mecburiyetten çıktı.Sıkıntılı süreçte gençlerioynattılar. Bursaspor'danAli Akman ve BurakKapacak çıktı. Bursamali sıkıntıyaşamasabunlar daoynamazdı.Erzincan kulübünde Ethem Erboğa diye bir oyuncu var. İnanılmaz yetenekli bir futbolcu. Önceden çok beklenti olmayan bir oyuncu bile bir alt ligde rahatça şans bulabiliyordu. Ama şimdi Beşiktaş veya G.Saray'dan 3. Lig'e gidiyorlar. Orada zaten kişisel gelişimini sağlayamadıysa oyuncu, 'Benden önce duşa girme, topa sert vurma' gibi sözler sarf ediyor. Bu çocuklar oradan tırmanamaz ki! Çocuklar eziliyor. Benim bu duruma gelmemde Beşiktaş'ın katkısı çok fazladır. Ama ben oradan Eskişehirspor'a gitmiştim. Ligde Eskişehirspor'da gösterdiğim performanstan sonra yükselme şansı yakaladım.Her takım 5-10 milyon Euro'ya forvetalırsa tabii ki forvet yetişmez ülkede. Benimçocuğum şu anda 5 yaşında. Banabir gün 'Futbol oynamak istiyorum' dese,bir golcü olarak oğluma, 'Stoper ol' derim.Sonra dadiyorlar ki, 'Forvet yetişmiyor'. Şöyle bakalım,mesela Enes Ünal şu an Türkiye'deolsa oynayacak mıydı? Şans verilmeseoyuncu kendini gösteremez ki.Şampiyonluk yarışında iki tanetuttuğum, gönül verdiğim takımvar. Biri Beşiktaş, biri deTrabzonspor.ve ben de mutlu olurum.Salih Kavrazlı önemli bir sakatlıktansonra toparlamaya başladı.Ama ileride Trabzonsporformasını taşıyacak yeteneğesahip futbolcular.