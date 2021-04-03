Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik!

Milli aranın ardından geri dönen Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanıyor. 32. haftada lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin maç kadrosu belli oldu.
Milli aranın ardından sakatlık ve hastalıklar nedeniyle toplam 6 oyuncusundan yoksun kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Dorukhan Toköz, Mensah ve Hasic kadroya alınmayan isimler oldu.
İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu: