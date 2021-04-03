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Giriş Tarihi: 3.4.2021 19:15 Son Güncelleme: 3.4.2021 19:28

'ın maçı kadrosunda 6 eksik!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik!

'in 32. haftasında deplasmanına gidecek olan , karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa kadrosunda toplam 6 eksik bulunuyor.

Milli aranın ardından geri dönen Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanıyor. 32. haftada lider Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin maç kadrosu belli oldu.

Milli aranın ardından sakatlık ve hastalıklar nedeniyle toplam 6 oyuncusundan yoksun kalan Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Dorukhan Toköz, Mensah ve Hasic kadroya alınmayan isimler oldu.

İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosu:

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Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kadrosunda 6 eksik!
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