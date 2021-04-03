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Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:13 Son Güncelleme: 3.4.2021 17:18

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Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük Canlı anlatım

'in 32. haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu karşılaşmayı hakem yönetiyor. Çaykur Rizespor -Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı, son dakika gelişmeleri ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Çaykur Rizespor -Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı, son dakika gelişmeleri ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Maç öncesinde Karagümrük 44 puanla 8. sırada, 34 puan toplayan Çaykur Rizespor ise 13. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Galatasaray'ın ardından Karagümrük'ü de yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Karagümrük ise geçen haftaki Kayseri galibiyetinin ardından seri yakalamak amacında...

ÇAYKUR RİZESPOR 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı sona erdi)

57' Milan Skoda (Kırmızı Kart)

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İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Fabricio, Dokovic, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Salibur, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech

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Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük (Canlı anlatım)
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