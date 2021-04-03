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Giriş Tarihi: 3.4.2021 11:42 Son Güncelleme: 3.4.2021 23:29

'ın yeni takımını babası açıkladı! Dünya bunu merak ediyordu

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı
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Tüm dünyanın merakla beklediği transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eski futbolcu olan Alf-Inge Haaland, oğlunun yeni takımını açıkladı. Tarihi transferde sürpriz bir adım atılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Dünya futbolunun 1 numaralı transfer gündeminde 'un altın çocuğu bulunuyor. 20 yaşındaki Norveçli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.... İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

yönetimi, sözleşmesinde 2022 yılının yazında 75 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan Haaland'ı bu sezon sonunda elden çıkarmak istiyor.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

"HAALAND, REAL MADRID'İ TERCİH ETTİ"

ile ilgili son haber ise İspanyol AS gazetesinden geldi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

Habere göre; , , , ve 'un transfer etmek istediği Haaland tercihini Madrid'den yana kullandı.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

Eski futbolcu olan Erling'in babası Alf-Inge Haaland, direktörü Jose Angel Sanchez'e oğlunun son kararının Los Galacticos'ta forma giymek olduğunu açıkladı.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

REAL SADECE DORTMUND SATMAK İSTERSE TEKLİF YAPACAK

Haberde yönetiminin için en yüksek teklifi verme yarışına girmeyeceğinin altı çizildi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

İspanyol devinin yalnızca 'un 'ı satmak istemesi durumunda bu transfer için teklif yapacağı belirtildi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

Ayrıca Sportif Direktörü 'un yeniden harika bir takım kurmak için ve 'dan birinin takımdan ayrılmasına izin vereceği ifade edildi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

TRANSFERDE SÜRPRİZ KARAR

Haberde son olarak yönetiminin basında iddia edildiği gibi Haaland için 150-175 milyon Euro gibi bir teklif de vermeyeceği yazıldı.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

'in böyle bir ücreti Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferi için ayırdığı ifade edildi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

"HAALAND, TRANSFER KARARINI KENDİSİ VERECEK"

Bu arada ile ilgilenen bir diğer kulüp olan 'dan da açıklama geldi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

Teknik direktör , Molde'den eski öğrencisi olan için net konuştu.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

Norveçli hoca, "Erling ile çalışsam da menajeri olarak onun hakkında konuşmak benim için doğru değil, kendi kararını kendisi verecek" dedi.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

HAALAND, DORTMUND'U TERCİH ETMİŞTİ

Solskjaer, Molde'de beraber çalıştığı 'ı Salzburg forması giydiği dönemde 'a transfer etmek istemişti.

Son dakika: Dünya bunu merak ediyordu! Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı

Ancak 20 yaşındaki Norveçli golcü tercihini 49 maçta 49 gole imza attığı 'dan yana kullanmıştı.

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Erling Haaland'ın yeni takımını babası açıkladı! Dünya bunu merak ediyordu
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