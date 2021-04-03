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Giriş Tarihi: 3.4.2021 15:07

Fenerbahçe'de takımla çalıştı

DHA
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül takımla çalıştı

Fenerbahçe, 'in 32. haftasında Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertilerde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Diego Perotti ve Mesut Özil takımdan ayrı düz koşuları sürdürdü. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül takımla çalıştı
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