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Giriş Tarihi: 4.4.2021 00:20 Son Güncelleme: 4.4.2021 00:26

'den flaş açıklama: Unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız!

Fenerbahçe'den flaş açıklama: Unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız!

Spor Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsüne yapılan silahlı saldırı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti.

Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır.

Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır.''

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Fenerbahçe'den flaş açıklama: Unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız!
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