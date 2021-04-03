Haber hattı

2004-2012 yılları arası Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği olağanüstü performansla kulübün efsanesi olan Alex de Souza'nın, geleceği merak konusuydu. Sarılacivertlilere hoca olarak gelmesi de gündemde olan Brezilyalı, antrenörlük kariyerine resmen başladığını duyurdu.Cristiano Ronaldo'nun milli maçta golünün verilmemesi üzerine sinirlerek yere attığı pazubandı, bir itfaiyeci tarafından alınarak,Ve açık arttırmaya çıkarılan pazubandı 63 bin 894 Euro'ya satıldı. Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.NBA Doğu Konferansı'nda iki milli oyuncumuzun karşılaştığı gecede,Furkan maçı 7 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistle tamamlarken, vatandaşına müthiş bir blok yapan Cedi Osman 6 sayıda kaldı.