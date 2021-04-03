Haber hattı

Kanarya'nın efsanesi Alex Sao Paulo'da antrenör oldu
2004-2012 yılları arası Fenerbahçe'de forma giyen ve gösterdiği olağanüstü performansla kulübün efsanesi olan Alex de Souza'nın, geleceği merak konusuydu. Sarılacivertlilere hoca olarak gelmesi de gündemde olan Brezilyalı, antrenörlük kariyerine resmen başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımyapan Alex, ülkesinin takımlarından Sao Paulo'daantrenör olarak görev alacağını açıkladı.
Ronaldo'nun pazubandı 63 bin Euro'ya satıldı
Cristiano Ronaldo'nun milli maçta golünün verilmemesi üzerine sinirlerek yere attığı pazubandı, bir itfaiyeci tarafından alınarak, SMA hastası bebeğin tedavisi için bağışlanmıştı. Ve açık arttırmaya çıkarılan pazubandı 63 bin 894 Euro'ya satıldı. Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.
NBA'deki Türk derbisinde kazanan Furkan Korkmaz
NBA Doğu Konferansı'nda iki milli oyuncumuzun karşılaştığı gecede, Furkan Korkmaz'ın takımıPhiladelphia76ers, CediOsman'lı ClevelandCavaliers'ı deplasmanda114-94 mağlupetti. Furkan maçı 7 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistle tamamlarken, vatandaşına müthiş bir blok yapan Cedi Osman 6 sayıda kaldı.