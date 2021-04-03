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Giriş Tarihi: 3.4.2021 13:20 Son Güncelleme: 3.4.2021 13:58

Kayserispor - Göztepe (Canlı Anlatım)

Kayserispor - Göztepe Canlı Anlatım

'in 32. haftasının açılış maçında Kayserispor, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Bu maç öncesi küme düşme hattının sadece 2 puan üstünde yer alan Kayserispor'un 31 puanı bulunuyor. Göztepe'nin ise 39 puanı var. Kayserispor - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsniz...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış maçında ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor, sahasında Ünal Karaman ile çıkışa geçen Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. Kayserispor - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsniz...

Bu maç öncesi küme düşme hattının sadece 2 puan üstünde yer alan Kayserispor'un 31 puanı bulunuyor. Göztepe'nin ise 39 puanı var.

KAYSERİSPOR 1 - 0 GÖZTEPE (İlk yarı oynanıyor)

25' İlhan Parlak

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MAÇTAN DAKİKALAR...

19' Kayserispor maçın 19. dakikasında penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

25' Kayserispor, İlhan Parlak'ın kafa gölüyle 1-0 öne geçti.

2 HAFTALIK PUAN HASRETİ!

İki takımda, ligde son çıktığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor bu süreçte Fatih Karagümrük ve Galatasaray'a yenilirken Göztepe ise Sivasspor ve Ankaragücü'ne mağlup oldu.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Pedro Henrique, Muğdat, İlhan, Lennon

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Gassama, Atınç, Berkan, Soner, Diabate, Esiti, Halil, Ndiaye, Jahovic

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Kayserispor - Göztepe (Canlı Anlatım)
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