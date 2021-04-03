Kayserispor - Göztepe (Canlı Anlatım)

KAYSERİSPOR 1 - 0 GÖZTEPE (İlk yarı oynanıyor)

25' İlhan Parlak

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MAÇTAN DAKİKALAR...

19' Kayserispor maçın 19. dakikasında penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

25' Kayserispor, İlhan Parlak'ın kafa gölüyle 1-0 öne geçti.

2 HAFTALIK PUAN HASRETİ!

İki takımda, ligde son çıktığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kayserispor bu süreçte Fatih Karagümrük ve Galatasaray'a yenilirken Göztepe ise Sivasspor ve Ankaragücü'ne mağlup oldu.

İLK 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Pedro Henrique, Muğdat, İlhan, Lennon

Göztepe: İrfan Can, Alpaslan, Gassama, Atınç, Berkan, Soner, Diabate, Esiti, Halil, Ndiaye, Jahovic