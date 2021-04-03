Koita teklifi kabul etti

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Koita ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Oyuncunun menajerini, yapılan görüşmeleri detaylandırmak için Trabzon'a davet eden bordo-mavililer,Gineli santrforun bu teklifi gayet makul bulduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi beklenen menajeriyle burada son detayların konuşulup anlaşmaya varılması bekleniyor.Koita benim görüşüme göre iyi bir santrfor… İlk geldiğinde de Kasımpaşa'da çok başarılıydı. Ancak ağır bir sakatlık geçirdi ve uzun süre oynamadı. Sonra iyileşince yeniden forma şansı buldu. Bence şu andaki en büyük dezavantajı maç ve fiziksel eksikliği. Eğer sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirirse Trabzonspor'a çok faydalı olur diye düşünüyorum.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır'a geçen sene birkaç teklif geldiğini söyleyen Ağaoğlu, "Uğurcan'la bir değerlendirme yaptık ve kendisi de gitmek istemedi. 'Benim değerim bu değil' dedi. Geçen seneki teklifler beklentimizin %30 altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar bir anlamda beklentilerimizle örtüşüyor" ifadelerini kullandı. Son iki senede 4 MHK değiştiğine de vurgu yapan Başkan, "Tartışmalar bitti mi? Bitmedi. Sistem bozuk çünkü. Prizde elektrik yok, sen fişi neden değiştiriyorsun" diye konuştu.Trabzonspor bugün Sivas'a konuk olacak. Bordomavili takımda cezalı Djaniny ile birlikte, Afobe de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sağ kanat olarak görev yapan Ekuban ise santrforda boy gösterecek