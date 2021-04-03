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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:33 Son Güncelleme: 3.4.2021 14:34

'den Iheanacho'ya yeni sözleşme!

AA
Leicester City'den Iheanacho'ya yeni sözleşme!

İngiltere takımlarından , Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi. Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'nun sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017 yazından bu yana Leicester City forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Puan tablosunun 3. sırasındaki Leicester City'nin başarısında önemli pay sahibi Iheanacho, bu sezon 28 maçta 12 gol kaydetti.

Son 4 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Nijeryalı milli futbolcu, Premier Lig'de mart ayının oyuncusu seçilmişti.

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Leicester City'den Iheanacho'ya yeni sözleşme!
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