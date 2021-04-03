Lille, Paris Saint-Germain'i tek golle geçti! Liderliğe yükseldi...

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında şampiyonluk yolunda ligin en iddialı iki takımı Paris Saint-Germain ve Lille karşılaştı. Ligue 1'de son yıllara şampiyonluk ambargosu koyan PSG, bu sezon Lille ile kıyasıya bir mücadele veriyor. PSG, sahasında Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille'e karşı 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaptırdı.

Haftaya eşit puanda giren iki takımın şampiyonluk mücadelesinde oldukça önemli bir eşik olan bu mücadelenin kazananı Lille oldu. Maçın ilk yarısında 20. dakikada Jonathan David ile 1-0 öne geçen Lille, maç sonuna kadar bu üstünlüğünü korumayı başardı.

PSG'de Neymar 90. dakikada, Lille'de ise Djalo 90+1. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Milli takımda koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, maç kadrosunda yer almazken, Burak Yılmaz maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Lille tekrar liderlik koltuğuna oturdu. PSG ise 63 puanda kaldı.